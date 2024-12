Film di Natale, i più belli da vedere

Natale è arrivato…e come godersi questo periodo di feste, se non riunendosi con la famiglia e rilassarsi con una coperta ed una tazza di cioccolato caldo davanti ad un bel film di Natale?

Noi di Universita.it abbiamo selezionato i cinque film di Natale più guardati, un mix tra opere classiche, commedie, cartoni animati e tanti vari titoli che fanno parte della tradizione natalizia di molte famiglie. Che stiate cercando un film divertente o un film che vi faccia provare emozioni uniche, questa lista vi aiuterà sicuramente a scegliere il film perfetto per le vostre vacanze.

1 – Mamma, ho perso l’aereo (Home sweet home – 1990)

Mamma ho perso l’aereo è uno dei film più menzionati durante le feste di Natale. Un film in cui il piccolo Kevin McCallister, protagonista del film, viene lasciato accidentalmente a casa dalla sua famiglia partita per le vacanze. Il bambino, durante la sua permanenza solitaria, si trova alle prese con due maldestri ladri che vorrebbero entrare in casa, difesa da ingegnose trappole.

Il film, diretto da Chris Columbus, è una commedia che unisce l’humor allo spirito natalizio, dando vita ad un film adatto a tutti i membri della famiglia. Kevin non solo ci fa riflettere sulla bellezza del Natale, ma soprattutto sull’importanza della famiglia.

2 – Una poltrona per due (Trading places – 1983)

Uno dei classici tra i film di Natale, che ogni anno torna in onda sulle tv di tutto il mondo è Una poltrona per due. Una brillante commedia, che trova come protagonisti Eddie Murphy e Dan Aykroyd, alle prese con uno scambio sociale orchestrato da una scommessa di due fratelli ricchi. La trama si sviluppa tra equivoci ed esilaranti situazioni, che si tramutano in un messaggio di fondo che vuole denunciare la discriminazione dello status economico tra le persone.

Il film è un perfetto mix tra risate e riflessioni, il tutto racchiuso in una perfetta atmosfera natalizia.

3 – The Nightmare before Christmas (1993)

Dalla celebre opera di Tim Burton, un gioiello tra i film di Natale, The Nightmare before Christmas è uno tra i film animati più guardati dai giovani durante il periodo natalizio. Il film mescola un fondo di macabro e la magia del Natale in modo unico.

Jack Skeletron, protagonista del film, è il re di Halloween Town, ma quando scopre dell’esistenza del Natale, cerca di portare la gioia di questa incredibile festa nella sua città. Accompagnato da una colonna sonora straordinaria e dalla tecnica di animazione in stop-motion senza tempo, questo film è diventato un classico da guardare sia ad Halloween che a Natale.

4 – La Vita è Meravigliosa (It’s a Wonderful Life – 1946)

Il film La Vita è Meravigliosa, diretto da Frank Capra, è uno dei film di Natale più profondi che esitano. Racconta della storia di George Bailey, un uomo che pensa di aver fallito tutto nella propria vita, ma che in un secondo momento riscopre il suo valore, grazie all’aiuto di un angelo custode.

Il film è ambientato durante la notte del 24 dicembre, la vigilia di Natale, e rappresenta un palese inno all’amore ed alla capacità di saper vedere la bellezza nella vita di tutti i giorni. Nonostante quest’opera sia stata realizzata più di 75 anni fa, il suo messaggio rimane attuale anche al giorno d’oggi.

5 – Il Grinch (The Grinch – 2000)

Jim Carrey è il protagonista del film di Natale Il Grinch, una divertente e commovente versione cinematografica del racconto di Dr. Seuss, uno dei più amati autori di libri per bambini Statunitense.

Il Grinch odia il Natale e continua ad architettare come rovinarlo agli abitanti di Whoville, un piccolo paesino tra le montagne del nord. Tuttavia, durante le mille peripezie, il Grinch scoprirà l’importanza ed il significato dello spirito natalizio, che va oltre ai regali e alle decorazioni. Questo film riuscirà a farvi ridere e riflettere allo stesso tempo.

I film di Natale che accompagnano le nostre feste

Questi cinque film rappresentano al meglio lo spirito natalizio del cinema, che combinano risate, emozioni e magia. Che tu abbia voglia di vedere una commedia divertente come Mamma ho perso l’aereo, o emozionarti con La vita è meravigliosa, oppure immergervi nel magico mondo del Grinch, hai un vasto assortimento da cui scegliere.

Prepara i popcorn e scegli il tuo film di Natale preferito da guardare e lascia che la magia del Natale invadi casa tua!