Festival della Comunicazione 2024, in arrivo a Camogli

L’undicesima edizione del Festival della Comunicazione, che è in programma a Camogli da giovedì 12 a

domenica 15 settembre e quest’anno ha come tema “Speranze”, ha fatto segnare nel giro di pochi minuti il

tutto esaurito per gli eventi più attesi. Un successo eccezionale in quanto con migliaia di persone che si sono collegate a mezzogiorno di martedì 27 agosto per garantirsi un posto in platea, facendo esaurire i biglietti in meno di un’ora dall’apertura delle prenotazioni. Sono stati venduti più di 10 mila biglietti assegnati.

Il programma dell’evento

Tra gli eventi già sold out anche “Il romanzo della Bibbia” con Aldo Cazzullo, Moni Ovadia e Giovanna Famulari, “La seduzione populista. Come comunica l’estrema destra” con Antonio Scurati, Massimo Giannini e la proiezione del teaser ufficiale del film M – Il Figlio del Secolo, “Mordere il cielo” con Paolo Crepet e Assia Neumann Dayan, “Dentro (e fuori) il Palazzo” con Carlo Cottarelli e Ferruccio De Bortoli, l’incontro a tema calcistico “Da Napoli a Milano. Sic transit gloria spheræ. Passaggio di consegne fra campioni d’Italia” con Beppe Severgnini, Maurizio De Giovanni e Pierluigi Pardo e gli appuntamenti che guardano al mondo dei giovani della scuola “Genitori coraggiosi, figli esploratori”, con Stefano Rossi e Laura Fumagalli, e “Perché studiare chimica (non) è difficile”, con Marco Mavaldi e Mila Valsecchi. A proposito di attualità e di Ius Scholae, sono già andati esauriti i posti disponibili per l’incontro “Migrazioni.

Minacce o speranze? Un milione di italiani in attesa” con Stefano Allievi, Andrea Riccardi e Federico Fubini, e sono sold out il monologo di Aldo Grasso “Settant’anni di televisione”, il dialogo tra Paolo Valentino e Beppe Severgnini sul “Miracolo a Bruxelles” e “Romance power: perché per le donne vincono sempre i sentimenti” con la presentazione del nuovo libro “Una conquista fuori menù” di Felicia Kingsley, così come il gran finale di domenica sera con “Doppia coppia” di Neri Marcorè, Domenico Mariorenzi, Anaïs Drago e Chiara Di Benedetto e il Premio Comunicazione a Gerry Scotti.

Il Festival, che quest’anno propone un programma intenso e per certi versi coraggioso, all’insegna delle sollecitazioni sempre attuali del padre nobile Umberto Eco, conta oltre 160 ospiti e più di 100 eventi. Tutti

gli appuntamenti del Festival della Comunicazione sono come sempre gratuiti fino a esaurimento posti.

Qui il programma completo!