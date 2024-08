Farmacia, guida al corso e al test di ammissione

La laurea in Farmacia è un percorso di studi magistrale a ciclo unico, della durata di 5 anni. Una volta intrapreso questo campo di studi, ti immergerai nel mondo della scienza e della medicina, imparando l’arte della cura del paziente. Chi studia Farmacia svolgerà l’importante ruolo di supportare la salute ed il benessere della persone.

Se sei interessato a scegliere questo tipo di studio, allora hai trovato l’articolo apposta per te. Esploreremo il percorso di studi che la facoltà di Farmacia offre, quali sono le discipline fondamentali, come accedere alla facoltà e i possibili sbocchi lavorativi.

Laurea Magistrale in Farmacia, 5 anni di formazione completa

Farmacia ti offre un percorso di studi completo della durata di 5 anni. Una volta entrato alla facoltà, inizierai un viaggio formativo che ti permetterà di conseguire un titolo di laurea magistrale, senza il bisogno di completare un ulteriore corso di laurea.

La laurea magistrale ti dà l’opportunità di avere una completa preparazione nel campo farmaceutico, chimico e biologico, permettendoti di avere una solida base sulle discipline più importanti. Grazie alla durata del percorso di studi di 5 anni, avrai la possibilità di specializzarti in aree specifiche del settore farmaceutico. Potrai decidere se concentrare gli studi verso la farmacia ospedaliera, o clinica, oppure se dedicarti alla ricerca o allo sviluppo di nuovi farmaci.

Al termine degli studi, avrai immediato accesso all’abilitazione al servizio delle professioni legate alla facoltà di Farmacia, accedendo direttamente al mondo del lavoro senza dover fare ulteriori corsi di abilitazione.

Le discipline di base

Il corso di laurea si fonda su delle discipline di base, principali ed essenziali per comprendere come funziona e come si muove il mondo farmaceutico. Queste discipline, prettamente scientifiche, ti insegneranno a comprendere i laboriosi processi e meccanismi.

Quindi, tra le discipline base di questo corso troviamo:

Chimica : considerato il fulcro della farmacia. Durante il percorso studierai la chimica generale, inorganica ed organica, al fine di comprendere la struttura e le proprietà degli elementi.

: considerato il fulcro della farmacia. Durante il percorso studierai la chimica generale, inorganica ed organica, al fine di comprendere la struttura e le proprietà degli elementi. Matematica e Fisica : sono importanti per comprendere i fenomeni naturali ed applicare i principi scientifici alla farmacia.

: sono importanti per comprendere i fenomeni naturali ed applicare i principi scientifici alla farmacia. Biologia : è una delle materie più importanti, esplorerai le cellule ed altri sistemi complessi, studierai la fisionomia umana e la genetica.

: è una delle materie più importanti, esplorerai le cellule ed altri sistemi complessi, studierai la fisionomia umana e la genetica. Biochimica : studierai i processi chimici fondamentali che avvengono regolarmente negli organismi ed imparerai a riconoscere le principali molecole che compongono il nostro corpo.

: studierai i processi chimici fondamentali che avvengono regolarmente negli organismi ed imparerai a riconoscere le principali molecole che compongono il nostro corpo. Anatomia e Fisiologia : materie importanti per imparare la struttura ed il funzionamento del corpo umano e di come lavorano i singoli organi ed i sistemi più complessi.

: materie importanti per imparare la struttura ed il funzionamento del corpo umano e di come lavorano i singoli organi ed i sistemi più complessi. Farmacologia: materia cardine del corso di laurea, dove studierai gli effetti dei farmaci sull’organismo umano, effetti collaterali e meccanismi d’azione.

Questo, è un percorso di studi impegnativo ma che darà molte soddisfazioni al termine. Nei prossimi 5 anni riceverai una formazione unica ed importante, che ti darà modo di lavorare da professionista nel mondo della farmacia. Al termine degli studi avrai l’opportunità anche di svolgere tirocini pratici e stage, in ospedali o laboratori di ricerca e potrai mettere in pratica tutte le nozioni acquisite durante la tua formazione.

TOLC-F per accedere alla facoltà di Farmacia

L’accesso al corso di laurea magistrale in Farmacia è a numero programmato locale, questo significa che ogni ateneo mette a disposizione un numero massimo di iscrizioni. Chiunque si posizionerà tra i migliori risultati, entro il numero prestabilito di iscrizioni, accede al corso di laurea magistrale in Farmacia. Solitamente, per regolare l’accesso al corso, viene utilizzato il TOLC-F, un test erogato dalla piattaforma CISIA.

Il TOLC-F mira a valutare le tue competenze e conoscenze nelle aree di base della facoltà di Farmacia tramite 50 quesiti a risposta multipla, a loro volta suddivisi in 4+1 sezioni. Troverai:

Biologia, 15 quesiti

Chimica, 15 quesiti

Matematica e Fisica, 7 quesiti

Logica, 6 quesiti

Inglese (facoltativa), 30 quesiti

Il punteggio minimo da ottenere per poter passare il test ed entrare in graduatoria è di 18. Il punteggio viene relativamente contato seguendo i criteri dei test CISIA, 1 punto per le risposte corrette, -0.25 per le risposte errate, 0 punti per le non date. Le risposte non corrette e non date nella sezione di inglese verranno valutate 0 in entrambi i casi.

