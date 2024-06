Esperti di Intelligenza Artificiale, come ci si diventa

Se sognate di diventare esperti di Intelligenza Artificiale e lavorare in questo settore, allora seguite questo articolo per schiarirvi le idee. Forniremo una guida e la possibilità di compilare dei test per prepararvi allo studio dell’IA.

L’Intelligenza Artificiale (IA) nasce intorno agli anni ‘50, grazie agli studi portati avanti dai due pionieri Alan Turing e John McCarthy, stimolati dal desiderio di creare macchine che potessero pensare ed agire come esseri umani al fine di automatizzare o facilitare lavori complessi.

Negli ultimi anni l’IA ha visto una crescita repentina grazie all’evoluzione tecnologica ed all’aumento dei dati disponibili. Infatti, già al giorno d’oggi, viene utilizzata in più campi, soprattutto quelli tecnologici, registrando una crescita esponenziale.

Quali sono i benefici dell’Intelligenza Artificiale ?

Ad oggi sono molti gli ambiti in cui viene impiegata l’IA, sia lavorativi che nella vita di tutti i giorni, dalla medicina alle industrie, finanza, istruzione e sicurezza informatica.

Tra i suoi reali utilizzi a nostro beneficio possiamo trovare:

In ambito Medico: come svolgere diagnosi mediche più precise, per le radiografie o altri controlli, al fine di identificare più patologie con più precisione e tempi brevi. Anche nello sviluppo di nuovi farmaci e terapie.

In ambito Tecnologico: grazie al sistema dell’IA si ha un maggior supporto alla base dei funzionamenti automobilistici, come l’utilizzo dei sensori di movimento e parcheggio. Gli assistenti virtuali, come Siri o Alexa, utilizzano l’IA per una maggior comprensione del testo e una ricerca più soddisfacente per rispondere alle domande degli utenti.

In ambito Scolastico: può essere utilizzata per la creazione di un programma di apprendimento, in base alle esigenze. Può svolgere un tutoraggio intelligente, fornendo un supporto durante lo studio o durante le esercitazioni.

I reali utilizzi di questa nuova tecnologia sono veramente sconfinati e, con il passare del tempo e lo sviluppo di studi e ricerche, sicuramente andremo a coprire più aree di utilizzo.

Quale percorso intraprendere per diventare un esperto in materia?

Se avete il desiderio di diventare esperti e studiosi nel campo dell’Intelligenza Artificiale allora la strada migliore è intraprendere un percorso formativo che vi preparerà al meglio ad affrontare questa sfida!

Al giorno d’oggi sono sempre di più gli atenei che offrono corsi di laurea e master. Per iniziare questo percorso è importante scegliere un’università che comprenda questi corsi e la possibilità di acquisire competenze pratiche tramite tirocini e progetti.

Di seguito possiamo trovare alcune delle facoltà che vi possono preparare ad intraprendere lo studio e lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale:

Informatica : dove gli studenti studiano lo sviluppo ed utilizzo di computer e software , apprendendo i principi fondamentali dell’informatica come algoritmi, dati, sistemi operativi e reti.

: dove gli studenti studiano lo , apprendendo i principi fondamentali dell’informatica come algoritmi, dati, sistemi operativi e reti. Ingegneria Informatica : le lezioni si concentrano sulla progettazione e sviluppo dei sistemi hardware e software , lo studio necessario alla creazione di servizi aziendali e scientifiche.

: le lezioni si concentrano sulla , lo studio necessario alla creazione di servizi aziendali e scientifiche. Matematica : in questa facoltà vengono studiati modelli, strutture e relazioni , portando gli alunni a sviluppare il problem solving , analisi e pensiero critico riguardo le situazioni che andranno ad affrontare.

: in questa facoltà vengono studiati , portando gli alunni a sviluppare il , e riguardo le situazioni che andranno ad affrontare. Scienze dei Dati: nei corsi come data science insegnano ad utilizzare gli strumenti e le tecniche necessarie ad estrapolare e studiare i big data.

le tecniche necessarie ad estrapolare e studiare i big data.

Se la tua scelta è quindi di intraprendere un percorso in queste facoltà o master, allora ti consigliamo di consultare il nostro sito dove offriamo una larga gamma di esami simulati, per misurare il tuo livello di preparazione ed allenarti ai test d’ingresso, oppure dei test d’orientamento, per orientarti al meglio verso l’università o facoltà.

L’Intelligenza Artificiale è quindi uno strumento rivoluzionario che sta cambiando il funzionamento del mondo, semplificando molti lavori e processi. L’impatto dell’IA sull’università è significativo già da ora, e continuerà a svilupparsi col passare del tempo.