Digital Transformation, la digitalizzazione delle PMI Lombarde

Venerdì 22 novembre, presso la sede del Gruppo Saviola a Viadana, ha avuto luogo la prima edizione del programma formativo Digital Transformation. Un’iniziativa lanciata da made Competence Center Industria 4.0, partner del progetto M.I.A. Lombardia – European Digital Innovation Hub. Il percorso è dedicato ai PMI della regione Lombardia ed ha l’obiettivo di guidare le imprese manifatturiere verso un futuro digitale e sostenibile.

Cos’è il Gruppo Saviola?

Il Gruppo Saviola, leader nella produzione di pannelli ecologici ed altri componenti per l’arredo, rappresenta il perfetto esempio di come sia possibile coniugare innovazione, design e sostenibilità. L’azienda, attraverso un processo produttivo che si basa sull’economia circolare, trasforma il legno post-utilizzo in prodotti di alta qualità, evitando di abbattere nuovi alberi contribuendo alla salvaguardia del patrimonio naturale.

Il programma formativo di Digital Transformation

Digital Transformation presenta cinque moduli che combinano le lezioni frontali e visite aziendali presso realtà d’eccellenza del territorio lombardo. Questo approccio, chiamato learning-by-doing ha permesso ai partecipanti di confrontarsi tra di loro in merito alle esperienze avute ed acquisire nuove metodologie per la transizione digitale.

Il confronto tra diverse aziende di diversi settori e di diversa maturità digitale, ha incoraggiato un interessante scambio di conoscenze e di best practice. Molte aziende hanno infatti già avviato collaborazioni per la prossima edizione del programma, che prevede l’espansione ad altre regioni.

M.I.A. Lombardia, un hub per Digital Transformation

Il programma di formazione Digital Transitions si inserisce nel più ampio progetto, M.I.A. Lombardia – European Digital Innovation Hub. L’iniziativa è stata promossa da un network di più di 12 partner, con l’obiettivo comune di portare alla digitalizzazione le imprese lombarde. M.I.A. Lombardia è riconosciuta dalla Commissione Europea come Seal of Excellence e finanziata con i fondi PNRR. Il progetto mette così a disposizione delle aziende una vasta gamma di servizi, tra cui:

Assessment della maturità digitale , analizzando il livello di digitalizzazione dell’azienda.

, analizzando il livello di digitalizzazione dell’azienda. Definizione di una roadmap , dove verranno identificati quali sono gli interventi da fare e con quale tempestività.

, dove verranno identificati quali sono gli interventi da fare e con quale tempestività. Supporto nell’implementazione delle tecnologie 4.0 , come la robotica, l’AI, il cloud computing e la cybersecurity.

, come la robotica, l’AI, il cloud computing e la cybersecurity. Formazione e consulenza al personale per istruire a muoversi nel migliore dei modi.

al personale per istruire a muoversi nel migliore dei modi. Accesso e finanziamenti tramite bandi ed incentivi per la digitalizzazione.

Quali sono i benefici che i PMI avranno?

La digitalizzazione rappresenta un’opportunità per le PMI Lombarde, che riceveranno i seguenti benefici:

Aumento della produttività e dell’efficienza tramite l’utilizzo di nuove tecnologie.

Miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi grazie al supporto delle tecnologie.

Riduzione dei costi di produzione, limitando sprechi e organizzando in modo ottimale le risorse.

Sviluppo di nuovi modelli di business, immettendo nel mercato nuovi prodotti o servizi innovativi e personalizzati.

Il successo della prima edizione della Digital Transformation ha dimostrato come la digitalizzazione e sostenibilità siano due argomenti di spiccato interesse, sia verso i singoli cittadini, che verso le piccole e medie aziende. Le PMI Lombarde, che coglieranno queste sfide, avranno l’obiettivo di crescere, innovare e completare il processo di transizione digitale ed inserirsi con successo nel mercato globale.