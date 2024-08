Cosa fare dopo il liceo? L’Università è un trampolino di lancio

Siamo già ad agosto, mese che porta a fare riflessioni importanti riguardo il futuro, soprattutto per chi ha appena finito gli esami superiori. Spesso ci si trova davanti una domanda esistenziale: “Cosa fare dopo il liceo?”. Ecco perché noi di universita.it consigliamo di intraprendere la formazione universitaria, che rappresenta un prezioso investimento per il futuro.

Perché scegliere l’università?

Intraprendere un percorso universitario potrebbe essere la miglior decisione che fai dopo aver terminato il percorso liceale. Questo rappresenta un investimento sia a livello personale che a livello lavorativo, dandoti la possibilità di poter accedere ad una vasta gamma di lavori, per i quali necessiti di determinati titoli.

L’università è un luogo dove potrai acquisire nozioni specifiche in una determinata area, permettendoti di crescere come individuo e sviluppare competenze trasversali che ti accompagneranno nel mondo del lavoro. Durante questo percorso riceverai un’esperienza formativa a 360° accompagnandoti da dopo il liceo al lavoro che desideri.

Nel panorama odierno del mondo lavorativo, i laureati hanno più possibilità di trovare un’occupazione qualificata e ben retribuita rispetto a chi invece è in possesso solo del diploma liceale. Grazie alla formazione universitaria potrai mirare ad entrare in società o aziende affermate a livello globale e, se sarai determinato, anche ad ambire a carriere e ruoli prestigiosi. L’ambiente universitario sarà è il perfetto punto di inizio, dove inizierai a creare la tua rete di contatti con docenti ed esperti del settore. Durante il tuo percorso avrai modo di imparare nuovi concetti e confrontarti con persone che condividono i tuoi stessi obiettivi.

Settembre è alle porte, è tempo di decidere cosa fare dopo il liceo! Orientati con universita.it

Ormai manca meno di un mese a settembre e se ancora non hai scelto cosa fare dopo il liceo questo è il momento perfetto per riflettere. Pensa a quali sono le tue passioni, gli interessi, in quale materia andavi meglio al liceo e se puoi svilupparla affinché diventi il tuo lavoro.

Se sei indeciso su quale corso universitario intraprendere allora completare dei test orientativi e attitudinali potrebbe esserti di fondamentale aiuto. Sulla nostra pagina troverai entrambi. Mettendo alla prova le tue attitudini e soft skills, avrai un’idea migliore su quale percorso universitario puoi scegliere. I test orientativi ti forniranno indicazioni preziose su quale strada è quella più adatta a te.

Preparati al meglio per i test d’ingresso

Una volta scelto il corso di laurea da intraprendere, dovrai prepararti per il test d’ingresso di settembre. Il miglior modo per affrontare un test universitario è, oltre al costante studio, quello di esercitarti con le simulazioni d’esame. Con le nostre simulazioni, incrementerai le possibilità di successo nella prova di settembre. Avrai a disposizione domande simili a quelle in sede d’esame, avendo l’opportunità di familiarizzare con la struttura del test ed aumentare la tua sicurezza.

Il nostro supporto sarà la tua guida al successo, grazie alle risorse che mettiamo a disposizione sul nostro sito, ti accompagneremo nella scelta e nel proseguimento del percorso universitario adatto a te!

Rimani sempre aggiornato su news riguardo il panorama universitario, guide e consigli utili per esami, orientamento e test selettivi.