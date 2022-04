Come diventare professore universitario

In questo articolo spiegheremo come si diventa professore universitario. In tanti sognano di occupare una docenza in ambito universitario per il prestigio che questa professione comporta e per la passione verso l’insegnamento e per la ricerca continua e constante. Infatti il docente universitario si differenza dall’insegnante degli istituti scolastici in quanto è un vero ricercatore della disciplina che insegna. La professione prevedere oltre all’insegnamento in aula anche lo studio continuato della materia di insegnamento, la pubblicazione di testi e la scrittura di articoli scientifici.

Un professore universitario deve curare la didattica da svolgere in aula, elaborare i programmi di studio degli insegnamenti di appartenenza, organizzare le lezioni, preparare il materiale didattico, organizzare i ricevimenti. Inoltre oltre ai corsi di laurea, i docenti universitari sono impegnati con i corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca e, ovviamente, partecipano alle sedute di laurea e agli esami di profitto. I docenti universitari gestiscono il proprio corso a 360 gradi, ed è per questo che molto spesso diventano noti e si distinguono per il loro approccio, per il loro modo di spiegare quell’argomento.

Sono tante e diverse le mansioni e la parte più impegnativa è sicuramente quella svolta da dietro le quinte dell’aula dell’Università. Ma vediamo ora quale sono le qualifiche da avere per partecipare a un Concorso per il reclutamento dei ruoli universitari.

Come si diventa professore universitario

Il punto di partenza è avere una laurea nella materia che si vuole insegnare, quindi è necessario aver maturato gli studi in quel preciso ambito disciplinare. Successivamente bisogna accedere al Dottorato di Ricerca, che dura dai 3 ai 5 anni, durante il quale la ricerca sarà indirizzata vero la pubblicazioni di ricerche e libri. Dopo il quale bisogna sostenere un concorso per diventare ricercatore universitario. Soltanto dopo 3 anni dalla conferma del ruolo, il ricercatore può essere confermato nell’ateneo e in tal caso diventa ricercatore confermato. Il percorso però non finisce qui, perché bisogna partecipare ad un altro concorso pubblico indetto dall’università presso cui vuoi insegnare, superato il quale si diventa professore associato. I docenti associati possono svolgere solo 350 ore di lezioni annuali, contrariamente ai professori ordinari.

Ogni Ateneo pubblica dei bandi di concorso finalizzati al reclutamento dei docenti.

Ricapitolando

Quindi, in sintesi, ecco come diventare professore universitario:

Diploma di laurea nella materia che si desidera insegnare,

Dottorato di ricerca (che dura dai 3 ai 5 anni),

Partecipazione e idoneità al concorso indetto dall’Università per diventare ricercatore,

in seguito bisogna superare il concorso pubblico per diventare professore associato,

quindi superare un ulteriore concorso pubblico per diventare professore ordinario.

Quello descritto è il percorso tradizionale da seguire per diventare professore universitario; ma ci sono altre strade che possono portare a ricoprire i ruoli di professore straordinario o di professore a contratto. Si tratta delle nomine temporanee attraverso le quali possono essere convocate persone esterne per ricoprire la carica di insegnamento durante un arco di tempo solitamente corrispondente a 3 anni. La convocazione può avvenire attraverso bandi pubblici, nei quali sono valutate pubblicazioni scientifiche e titoli accademici, oppure per chiamata diretta, in quanto esperti in un determinato settore.

Lo stipendio di un professore universitario

Lo stipendio di un professore universitario varia in base a molti fattori: ogni tipologia di contratto ha una sua precisa RAL. Anche l’anzianità influenza sugli stipendi. Tra gli stipendi più bassi figurano quelli dei professori a contratto, circa 27.000 € lordi annui, mentre quelli dei professori ordinari possono arrivare a essere tre volte più alti.