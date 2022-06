Come diventare istruttore di yoga – Ecco cosa devi sapere

Lo yoga non è una semplice pratica sportiva (d’altronde, in Italia non è riconosciuto come tale), ma una disciplina che interessa sia il corpo che la mente. Tuttavia il Comitato Olimpico Nazionale (CONI) prevede la figura dell’istruttore di ginnastica yoga.

Perché intraprendere il percorso per divenire insegnante di questa affascinante disciplina? Si tratta di un lavoro che richiede di entrare in contatto con la propria spiritualità, di trasmettere ad altri la propria passione per il corpo e la mente, di acquisire nuove conoscenze per raggiungere una piena coscienza della propria identità.

Per diventare insegnanti di yoga bisogna seguire appositi corsi di studio e sostenere un esame che consente di ottenere un diploma.

Non tutti i corsi sono uguali, alcuni hanno una durata maggiore degli altri e perciò possono avere un costo maggiore. I corsi presenti sul mercato sono quindi molto variegati e accanto a quelli più validi se ne possono trovare altri alquanto inconsistenti.

Quali corsi di studio per diventare istruttore di yoga?

Non esiste in Italia un vero e proprio percorso sancito per legge per essere riconosciuto come insegnante di yoga. Esistono gli Istituti Superiori per la Formazione Insegnanti Yoga adottando il Programma di Base Europeo, permettendo agli insegnanti di ottenere una certificazione riconosciuta in tutta Italia.

Vi sono corsi organizzati dalla Federazione italiana di yoga e da organizzazioni riconosciute dall’associazione internazionale Yoga Alliance. I corsi di formazione approfonditi durano dai 2 ai 5 anni e comprendono 200/500 ore di lezione e comprendono:

teoria e pratica dello yoga

studio dei metodi yoga



I corsi da 200 ore comprendono le basi dell’insegnamento dello yoga generale come il corretto allineamento, l’anatomia e la meditazione. ogni programma comunque varia in fatto di stile di yoga insegnato. Non esiste comunque un periodo di tempo standardizzato per acquisire le conoscenze necessarie a insegnare. Lo yoga è una disciplina molto pratica, e dopo un periodo di tempi di studio (magari affiancato da una pratica con un insegnante senior) aiuterà a sviluppare le competenze concrete per diventare un insegnante qualificato.

Negli anni successivi si procede alla pratica come insegnante presso un centro yoga. Al termine di questo periodo si deve produrre una redazione di una tesi o superare un esame finale al cospetto di una commissione di esperti.

I corsi di breve durata sono incentrati su argomenti specifici come Yoga terapia, Yoga per bambini o Yoga postnatale.

I corsi di formazione degli Istituti Superiori per la Formazione Insegnanti Yoga durano 3/4 anni se ci si vuole laureare e specializzare. Tali corsi sono riconosciuti dagli aderenti all’UEY, (l’Unione Europea di Yoga) e dalla antichissima e prestigiosa Sarva Yoga.

Se vuoi farti un’idea della professione legata all’insegnamento dello yoga, puoi confrontarti con altri insegnanti per ottenere suggerimenti sul percorso di studi più indicato da seguire per raggiungere il tuo scopo. Se hai bisogno di fare pratica, puoi rivolgerti ai vari centri yoga collocati lungo tutto il territorio nazionale.

Per diventare insegnanti di yoga comunque bisogna rispettare alcuni requisiti:

avere almeno 18 anni (21 anni per alcune scuole)

avere almeno 2 anni di pratica dello yoga

avere una buona predisposizione a insegnare yoga

La certificazione yoga non è prevista per legge per insegnare la disciplina, ma è comunque molto apprezzata in tale senso. È possibile, secondo quanto stabilito dal CONI, convertire la certificazione yoga presso un Ente di Promozione Sportiva per lavorare come istruttori di ginnastica yoga e potere ottenere benefici fiscali.

Non esiste una scelta unica che puoi compiere in fatto di formazione per diventare un insegnante di yoga. Il percorso più indicato per le tue esigenze dipendono dalle tue preferenze in fatto di:

durata del corso di studio

specializzazione che intendi raggiungere

conoscenze sulla materia delle quali sei già in possesso



Inoltre i corsi base delle scuole di yoga possono essere completati con altri insegnamenti come corsi di meditazione, agopuntura, tecniche di rilassamento e di respirazione.

Puoi lavorare per le scuole di yoga in diversi modi: come dipendente (ma occorre rispettare il programma di formazione previsto), come libero professionista (che può comportare lavorare soltanto al bisogno) oppure con ritenuta d’acconto (senza poter lavorare in modo continuativo e non oltre un certo importo da rendicontare).

Per questo hai bisogno di stabilire l’obiettivo che ti prefiggi di raggiungere, per decidere il genere di percorso specifico più adatto da intraprendere.

Se hai bisogno di consigli sul percorso da intraprendere per diventare insegnanti di yoga, puoi seguire i consigli della Federazione Italiana Yoga e della Yoga Associazione Nazionale Insegnanti.