Classifica MBA. Bocconi top 20, PoliMi in ascesa e Luiss si conferma

L’Italia ancora una volta si distingue nel panorama universitario mondiale della formazione manageriale, dimostrando l’alta qualità delle business school. A dimostrazione sono i risultati raggiunti nella QS Global MBA Ranking 2025, dove la Bocconi conquista un posto nella top 20, mentre il PoliMi scala la classifica e la Luiss si conferma come eccellenza. Questi risultati, oltre che essere un vanto sulle classifiche internazionali, rappresentano un valore inestimabile per gli studenti che si laureeranno presso questi atenei, vantando in futuro dell’educazione ricevuta.

Bocconi nella top 20 classifica MBA

Il Full-Time MBA della Bocconi ha conquistato una posizione nella top 20 della classifica mondiale, affermandosi come una delle migliori business school in circolazione. Ma ancora più gratificante è il risultato raggiunto dal proprio ROI “Ritorno sull’Investimento”, evidenziando l’ottimo rapporto qualità-prezzo offerto agli studenti. Questo sta a significare che l’investimento che gli studenti fanno per frequentare le lezioni nell’ateneo, si traduce in breve tempo in un significativo ritorno economico. La Bocconi infatti è famosa per la formazione di professionisti che poi hanno trovato occupazioni degne di nota anche nelle più grandi aziende e società leader del settore del managing.

PoliMi in forte ascesa

Il Politecnico di Milano (PoliMi) ha invece guadagnato molte posizioni, raggiungendo il 74° posto nella classifica globale MBA. Risultato che dimostra l’impegno nella formazione ed innovazione che ha riposto nei suoi corsi formativi. La reputazione della PoliMi in ambito di formazione manageriale sta prendendo sempre più piede, attraendo nuovi iscritti che verranno trasformati in futuri professionisti all’avanguardia.

Luiss Business School, sempre un’eccellenza

La Luiss Business School di Roma, conserva la sua collocazione tra il 101° e 110° posto della classifica globale MBA, a conferma dell’elevata qualità dei corsi formativi che offre. Inoltre, possiamo notare che invece ha guadagnato 3 posizioni nella classifica Europea, posizionandosi al 31° posto dimostrando il suo impegno e la sua innovazione nei corsi di business e management che offre.

Altre eccellenze Italiane nella classifica globale MBA

Ma portare innovazione ed orgoglio ci sono anche altri atenei italiani. La MIB Trieste School of Management scala la classifica globale salendo di una fascia, mentre la Bologna Business School e la Roma Business School entrano nella top 251.

I risultati registrati dagli atenei italiani, sottolineano la validità dei corsi formativi in ambito manageriale, affermando l’Italia come paese che porta innovazione e risorse nel panorama del lavoro. Il fatto che diverse università italiane abbiano guadagnato importanti posizionamenti nella classifica globale MBA sta a dimostrare l’eccellenza dei corsi messi a disposizione.

Il futuro della formazione in Italia

I risultati che si sono registrati nel QS Global MBA Rankings 2025 confermano la forte crescita della formazione manageriale in Italia. Molte università si stanno contraddistinguendo a livello internazionale, addirittura guadagnando posizioni da capogiro nella classifica degli atenei mondiali. I successi registrati da Bocconi, PoliMi e Luiss, insieme alle altre posizionate, dimostrano la validità dei corsi offerti, aumentando esponenzialmente la competitività formativa.

Gli studenti che dovranno scegliere un ateneo per continuare i propri studi nel campo del business e managing avranno l’opportunità di studiare alcuni degli istituti migliori di tutto il mondo. Accedere a programmi di alta qualità ed acquisire competenze innovative, gli permetterà di costruire una carriera di successo ed aspirare a posizioni di alto livello.

Se stai considerando di intraprendere un corso MBA, allora ti consigliamo di esplorare le opportunità che questi atenei mettono a disposizione. Cliccando qui sotto potrai esplorare i corsi offerti dagli atenei.