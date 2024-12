Città universitarie. Catania sul podio, Roma e Milano fuori dalla top 10

La scelta della città universitaria in cui andare a studiare è importante, soprattutto per gli studenti che decidono di trasferirsi molto lontano da casa. I fattori che possono determinare queste scelte sono molti, tra i quali le spese di affitto, il costo della vita e una particolare offerta formativa.

Per aiutare gli studenti ad orientarsi in questa scelta importante, è stata realizzata un’analisi sulle 47 principali città universitarie in Italia, valutando i seguenti fattori:

Prestigio universitario , basato sul ranking mondiale delle università di Cwur.org.

, basato sul ranking mondiale delle università di Cwur.org. Costo degli affitti , trovando le informazioni necessarie per ogni città universitaria tramite la piattaforma Immobiliare.it.

, trovando le informazioni necessarie per ogni città universitaria tramite la piattaforma Immobiliare.it. Divertimento e svago , attraverso TripAdvisor è stato possibile rilevare il numero di locali e discoteche in ogni città, valutando le opportunità di socializzazione ed intrattenimento.

, attraverso TripAdvisor è stato possibile rilevare il numero di locali e discoteche in ogni città, valutando le opportunità di socializzazione ed intrattenimento. Costo dei pasti, che è uno dei migliori indicatori riguardo al costo generale della vita.

Il podio delle migliori città universitarie in Italia

Secondo lo studio, la città di Catania si aggiudica il titolo di migliore città universitaria italiana, registrando un punteggio di 8.27 su 10. Anche su scala mondiale, l’ateneo sicialino fa grandi progressi posizionandosi al 502° posto (top 2,4%) con un punteggio di 74.3 su 100. Effettivamente i costi degli affitti sono tra i più bassi di quelli analizzati, aggirandosi attorno ad una media di circa 210 euro al mese per una stanza singola.

Catania si distingue per diversi fattori, creando un mix perfetto tra convenienza e qualità:

Il costo della vita è molto accessibile , registrando gli affitti più economici d’Italia. Ma anche il costo della vita in generale è inferiore alla media. Questo permette agli studenti di risparmiare sulle spese quotidiane e dedicare più risorse allo studio e svago.

, registrando gli affitti più economici d’Italia. Ma anche il costo della vita in generale è inferiore alla media. Questo permette agli studenti di risparmiare sulle spese quotidiane e dedicare più risorse allo studio e svago. L’Università di Catania è inoltre un ateneo di antiche tradizioni ed offre una vasta gamma di corsi di studio . Il suo buon posizionamento nelle classifiche è una conferma della qualità.

. Il suo buon posizionamento nelle classifiche è una conferma della qualità. Catania è inoltre una città vivace, dinamica e sono presenti numerosi locali per studenti, che offrono opportunità di una buona socializzazione.

e sono presenti numerosi locali per studenti, che offrono opportunità di una buona socializzazione. La città mette a disposizione molti musei e siti archeologici, che permettono agli abitanti di immergersi in un’atmosfera unica e stimolante.

A seguire, al secondo posto troviamo Torino, con un punteggio di 8.04 su 10. Il capoluogo piemontese offre un’eccellente qualità della vita, con costi relativamente contenuti ed un’ampia offerta di servizi per gli studenti. La città universitaria di Torino è considerata un importante centro culturale ed industriale, con numerose opportunità di stage e lavori per neolaureati. È possibile visitare musei, andare al teatro e partecipare ad eventi culturali, Torino offre un ricco calendario di eventi e manifestazioni per tutto l’anno.

Al terzo posto del podio delle città universitarie italiane è presente Genova, con un punteggio di 7.88 su 10. La città ligure, con il suo famosissimo centro storico patrimonio dell’UNESCO, offre agli studenti un ambiente ricco di stimoli, di opportunità e dinamico. L’ateneo dispone di un’ottima offerta formativa ed una buona rete di servizi per gli studenti, tra cui biblioteche, mense, alloggi e trasporti.

Il resto della top 10 delle città universitarie

Oltre a Catania, Torino e Genova, la top 10 delle migliori città universitarie italiane offre altri ambienti stimolanti e convenienti per gli studenti.

4° posto Palermo con 7.56 punti

5° posto Padova con 7.42 punti

6° posto Napoli con 7.4 punti

7° posto Perugia con 7.11 punti

8° posto Verona con 7.08 punti

9° posto Pavia con 6.84 punti

10° posto Parma con 6.81 punti

Palermo, per esempio, si distingue per i suoi affitti accessibili e la vivace vita notturna che si sviluppa tra locali, bar e club. Padova, pur avendo costi di affitto più elevati, vanta di un’università di grande prestigio e numerose opportunità per gli studenti. Napoli con il suo unico fascino e la sua frizzante atmosfera, offre un’ampia scelta di attività culturali e sociali.

Perugia, è una delle città universitarie con gli affitti più bassi. Verona, città ricca di storia e romanticismo, offre un ottimo bilanciamento tra svago, ristoro e qualità della vita. Pavia si distingue per l’alto livello accademico, con un costo della vita abbastanza moderato. Ed infine Parma, nota per la sua tradizione culinaria, un ambiente che offre formazione di buon livello e diverse opzioni di svago.

Roma e Milano fuori dalla top 10

Sorprendentemente, Milano e Roma, due delle città universitarie più importanti di Italia, si posizionano fuori la top 10. Milano, la troviamo al 15° posto, mentre Roma al 21°. Il grande problema che penalizza le due città sono gli elevati costi di affitti e della vita, nonostante l’eccellente offerta di atenei presenti, centinaia di locali e pub dove divertirsi e la grande selezione di ristorazioni e mete storico-culturali.

La scelta della città universitaria è quindi un’importante decisione per tutti gli studenti. Oltre al prestigio dell’ateneo ed all’offerta formativa, sarà fondamentale prendere in considerazione altri fattori, come il costo della vita ed servizi messi a disposizione per gli studenti.

Questo studio, condotto da BonusFinder, ci dimostra che Catania, Torino e Genova sono tra le città universitarie italiane più accoglienti e conviventi per gli studenti, offrendo un ottimo equilibrio tra qualità di vita, costi e crescita personale.