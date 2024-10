Ceep, il nuovo laboratorio per la produzione di energia pulita

All’UniBs nasce il nuovo laboratorio di Catalisi per l’Energia e la Protezione Ambientale (Ceep). Il Ceep è un polo di eccellenza per la ricerca scientifica e lo sviluppo di soluzioni innovative, con focus particolare sulla produzione di energia pulita e la tutela dell’ambiente. Questa struttura darà vita a numerose collaborazioni tra l’università e imprese al fine di sviluppare nuove tecnologie per rendere i processi industriali più sostenibili e contribuire ad una crescita ecologica territoriale. In più, questo approccio sinergico, contribuirà anche alla creazione di professionisti altamente qualificati che sapranno adoperare questi strumenti innovativi.

Il Ceep inaugura il nuovo anno accademico

Il nuovo Ceep rappresenta un importante investimento che l’UniBs porta nel campo della ricerca e della formazione. Il laboratorio è infatti dotato di strumenti innovativi che permetteranno di portare avanti gli studi in diverse aree, tra cui:

Reattività chimica e cinetica , per lo studio dei meccanismi di reazione e della velocità dei processi di catalisi.

, per lo studio dei meccanismi di reazione e della velocità dei processi di catalisi. Ingegneria dei materiali , volta alla progettazione e sviluppo di materiali catalitici con proprietà ottimizzate per determinate applicazioni.

, volta alla progettazione e sviluppo di materiali catalitici con proprietà ottimizzate per determinate applicazioni. Processi di scale-up, ossia produzione delle tecnologie da laboratorio su scala industriale.

L’importanza dei materiali catalitici nella transizione energetica

I materiali catalitici svolgono un ruolo fondamentale nella produzione dell’energia pulita e nella riduzione dell’impatto ambientale dei processi industriali. Inoltre, questi materiali accelerano le reazioni chimiche, permettendo di impiegare meno tempo e produrre meno rifiuti.

Questi materiali catalitici, nel contesto della transizione energetica, svolgono differenti funzioni:

Produzione di idrogeno verde , ossia l’idrogeno prodotto da fonti rinnovabili, come l’acqua o le biomasse.

, ossia l’idrogeno prodotto da fonti rinnovabili, come l’acqua o le biomasse. Riduzione delle emissioni inquinanti , come il gas di scarico della macchina o industriali.

, come il gas di scarico della macchina o industriali. Sviluppo di tecnologie per produzione di energia rinnovabile, come le celle a combustione e i processi di fotosintesi artificiali.

Il Ceep rappresenta il ponte tra università ed impresa

Tra gli obiettivi principali del Ceep troviamo quello di creare un ponte tra il mondo accademico e quello industriale, portando supporto allo sviluppo di tecnologie o processi produttivi sostenibili. Gli esperti affermano che grazie a questa collaborazione sarà possibile formare figure professionali altamente formate che saranno in grado di rispondere alle esigenze che il mercato del lavoro richiede.

La professoressa Artioli, che dirige il progetto, ribadisce l’importanza del Ceep per la UniBs e tutto il territorio nazionale, con il quale sarà possibile portare avanti la ricerca e lo sviluppo dei materiali catalitici.

Un’opportunità unica per studenti e ricercatori

Con l’inaugurazione del Ceep, l’UniBs e l’Italia compiono un enorme passo in avanti per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie innovative nel campo dell’energia pulita, con l’obiettivo di prendere parte attiva alla transizione tecnologica. Il laboratorio darà nuove opportunità a tutti gli studenti e ricercatori che vogliono intraprendere un percorso di studi nel campo della protezione ambientale, prendendo parte ad una realtà stimolante e all’avanguardia.

Il laboratorio Ceep avrà sede nella Sala Consiliare del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Brescia in via Branze 38.