Ansia da Esami. Come gestirla

Eccessiva sudorazione, crampi addominali e vuoti di memoria sono solo alcuni sintomi generati dall’ansia da esami. È una cosa che accomuna tanti studenti universitari quella di trovarsi a far fronte all’ansia generata dagli esami. Quando uno studente prepara un esame è soggetto a un forte stress: non ha solo una materia nuova da imparare ma deve fare i conti con una realtà diversa come quella universitaria e la paura di essere inadeguati può farsi da capolino. Per superare l’ansia è importante quindi capire da dove si genera e quali sono i motori scatenanti.

È ben sottolineare che lo stress è una naturale risposta degli esseri umani per proteggerli in caso di pericolo, ma gli esami non sono un male dal quale difendersi! Gli esami fanno parte del percorso universitario e sono propedeutici alle svariate condizioni che la vita offrirà. Anche per questo motivo è importante superare l’ansia e procedere con determinazione.

L’American Psychiatric Association definisce l’ansia come l’anticipazione apprensiva di un evento negativo o un pericolo futuro che determina sentimenti di disforia e sintomi fisici di tensione.

Manifestazioni dell’ansia

Vediamo ora come si manifesta l’ansia e quali sono i principali sintomi:

sintomi fisici : mal di testa, crampi addominali, nausea, diarrea, difficoltà respiratorie, accelerazione cardiaca, cambiamenti nella temperatura del corpo, sudorazione eccessiva, secchezza della bocca.

: mal di testa, crampi addominali, nausea, diarrea, difficoltà respiratorie, accelerazione cardiaca, cambiamenti nella temperatura del corpo, sudorazione eccessiva, secchezza della bocca. sintomi psicologici: paura eccessiva, sensazione di inadeguatezza, bassa autostima. Paura di fallire, voglia di scappare, pianto o risa incontrollati, nervosismo e irascibilità.

paura eccessiva, sensazione di inadeguatezza, bassa autostima. Paura di fallire, voglia di scappare, pianto o risa incontrollati, nervosismo e irascibilità. comportamentali: agitazione ed incapacità a star fermi, insonnia, fumo eccessivo o abuso di sostanze.

cognitivi: si ha difficoltà di concentrazione di giorno e di notte si è insonni.

Come affrontare l’ansia?

Una buona notizia: l’ansia si può gestire. Ma come abbiamo detto prima bisogna capirne il motivo e le cause che la generano. L’ansia per gli esami può essere ricondotta ad esempio da un particolare tipo di ansia da prestazione: una sensazione di stress e apprensione che si verifica in quelle situazioni in cui ci sentiamo valutati ed esposti al giudizio altrui. Il timore di fare brutta figura davanti al professore e ai compagni di corso aumenta e influisce lo stato d’ansia. Durante gli esami orali l’ansia è maggiore perché c’è un confronto diretto con il docente.

È possibile superare l’ansia seguendo alcune “strategie”, vediamo quali.