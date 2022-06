Il Corso di Laurea in Ottica e Optometria è un percorso di studi orientato a formare futuri specialisti della valutazione delle capacità visive e dell’applicazione delle lenti a contatto e delle tecniche di compensazione (filtri selettivi, ausili per ipovedenti, lenti oftalmiche ecc.).

Il Corso di Laurea in Ottica e Optometria è un corso di studi ad accesso libero. La prova di verifica delle conoscenze in ingresso è obbligatoria, ma non vincolante ai fini dell’immatricolazione. Dopo tale prova possono essere indicati obblighi formativi aggiuntivi (OFA).

Il corso di laurea offre le conoscenze avanzate sui metodi e contenuti scientifici sui meccanismi fisici e fisiologici della visione e dei mezzi correttivi, oltre alle conoscenze necessarie allo svolgimento della professione dell’ottico optometrista e a insegnamenti di fisica, ottica, matematica, fisiologia, psicologia, chimica.

Il corso di studio comprende la fisica della luce e dei materiali ottici, le competenze particolari nella misura delle capacità visive e nell’applicazione di dispositivi correttivi, come occhiali e lenti a contatto. Per maturare le conoscenze pratiche sono previsti anche laboratori didattici e tirocini svolti presso studi professionali, oltre a convenzioni Erasmus per maturare esperienze di lavoro all’estero.

Questo corso di laurea mette in grado di operare da subito come optometrista e specialista del comfort visivo, escludendo la diagnosi e la terapia di patologie oculari che sono di competenza del medico oculista. Inoltre la laurea in ottica e optometria permette di intraprendere l’esame di abilitazione necessario per svolgere la professione di ottico, oltre che lavorare presso aziende di produzione e distribuzione del settore ottico.

Come funziona l’ammissione al Corso di Laurea in Ottica e Optometria

Per l’ammissione al Corso di Laurea in Ottica e Optometria viene richiesta un’adeguata preparazione iniziale ritenuta necessaria per immatricolarsi e per seguire proficuamente il corso di studio. Il corso di laurea punta a formare optometristi qualificati.

Per essere ammessi al corso di Ottica e Optometria occorre avere conseguito un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale oppure altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.

Per immatricolarsi al Corso di Laurea in Ottica e Optometria nell’a.a. 2022/23 saranno ritenuti validi i test sostenuti nel periodo febbraio 2021 – 23 settembre 2022.

Gli studenti che intendono immatricolarsi devono comunque sostenere una prova di Verifica della Preparazione Iniziale (VPI).

La prova serve a verificare se la preparazione acquisita durante il percorso scolastico sia adeguata al Corso di Laurea e a fornire agli studenti uno strumento di autovalutazione della propria preparazione di base.

Modalità di accesso al Corso di Laurea in Ottica

Per partecipare al corso occorre superare una selezione con test di ammissione TOLC-S del CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso).

Occorre sostenere il TOLC-S test online del CISIAopen_in_new (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso), presso una qualsiasi delle Università aderenti al CISIA, e ottenere un punteggio che ti collochi in posizione utile nella graduatoria del corso di laurea.

Il TOLC-S è articolato in una prima parte composta da 50 quesiti suddivisi in 4 sezioni (Matematica di base, Ragionamento e problemi, Comprensione del testo e Scienze di base).

Al termine di questa parte sono previsti ulteriori 30 quesiti per la verifica della conoscenza della Lingua Inglese.

È possibile sostenere il test TOLC-S anche da remoto (TOLC@CASA). I calendari con le date delle prove e le modalità per l’iscrizione sono pubblicati sul sito CISIAopen_in_new.