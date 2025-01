Ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia alla Link

L’Università degli Studi Link ha aperto il bando di selezione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

L’obiettivo principale del corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia a Roma è quella di formare un medico con una visione ampia e integrata dei problemi legati alla salute e alla malattia. Questo percorso educativo si concentra sull’approccio comunitario e territoriale, sulla prevenzione delle malattie e sulla promozione della salute.

Particolare importanza viene data anche alle scienze umane, al fine di integrare la metodologia scientifica con un’attenzione centrata sul paziente e una profonda comprensione delle sue esigenze di cura e benessere, essenziale per affrontare le sfide della medicina moderna con sensibilità e comprensione.

Il piano di studi di Medicina e Chirurgia

Il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi Link si articola in 6 anni e prevede un totale di 360 crediti formativi universitari (CFU). Il piano di studi è progettato per fornire agli studenti le competenze teoriche e pratiche necessarie per diventare medici competenti, in grado di gestire in maniera empatica ed efficace la cura del paziente.

Il piano di studi include:

Insegnamenti di base: forniscono una solida base di conoscenze nelle scienze fondamentali come anatomia, biologia, chimica, e fisiologia, essenziali per comprendere i processi patologici e i meccanismi alla base delle malattie.

Insegnamenti clinici: approfondiscono le conoscenze in vari ambiti della medicina clinica, inclusi cardiologia, neurologia, chirurgia, pediatria, e molte altre specialità, fornendo una formazione completa e integrata.

Insegnamenti di carattere pratico: pattraverso laboratori e attività pratiche, permettono di mettere in pratica le conoscenze acquisite in aula e di sviluppare competenze cliniche specifiche.

Tirocinio: un'esperienza formativa fondamentale per acquisire familiarità con il contesto ospedaliero e mettere in pratica le competenze acquisite. I tirocini professionalizzanti si svolgono presso strutture ospedaliere convenzionate, a partire dal quarto anno di corso.

Test di Ammissione a Medicina e Chirurgia

I posti disponibili sono:

300 posti per i candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia

20 posti* per i candidati dei paesi non UE residenti all’estero

L’iscrizione alla prova di ammissione deve essere effettuata a partire dalle ore 16.00 del 20/01/2025 e completata inderogabilmente entro le ore 16 del 17 febbraio 2025.

Il bando è possibile scaricarlo da questo link.

Le prove e criteri di ammissione

La prova di ammissione consiste in una prova scritta a risposta multipla che presenta cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili.

È costituito da 60 domande erogate in lingua italiana:

4 domande di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi

5 domande di ragionamento logico e problemi

23 domande di biologia

15 domande di chimica

13 di fisica e di matematica

Il tempo a sisposizione sarà di 100 minuti.

Per quanto riguarda la data del test sarà il 20/02/2025.

