L’Accademia italiana ha la sede a Firenze e Roma ed è dal 1984 una delle più prestigiose istituzioni di formazione artistica di livello universitario, con corsi triennali e bienni specialistici, per la moda, il design, la grafica e la fotografia. L’Accademia è autorizzata a rilasciare diplomi accademici di Primo livello riconosciuti dal Mur equipollenti al titolo di laurea triennale (180 CFA), e di Diplomi Accademici di Secondo Livello, equipollenti a Lauree Magistrali dell’ordinamento universitario italiano (120 CFA).

Tutti i corsi sono divisi tramite la scuola di competenza e sono articolati in triennali e magistrali.

I corsi dell’Accademia italiana

Moda

Attraverso i corsi proposti gli studenti hanno a loro disposizione le attrazzature e i laboratori necessari per creare capi unici. L’accesso dei corsi è a numero programmato, in modo da garantire ad ogni studenti la massima cura e attenzione.

I corsi di Moda sono:

Corso treinnale in Fashion Design

Biennio In fashion and textile design

Biennio triennale in Fashion Design and management

Corso in fashion Design

Corso in Fashion merchandising

Corso in Styling

Corso estivo in Design in moda

Corso estovo in fashion illustration

Design

Gli studenti hanno la possibilità di seguire le lezioni in modalità bilingue: italiano e inglese. Gli studenti hanno la possibilità di seguire le lezioni teoriche nella lingua di preferenza mentre per le lezioni pratiche e progettuali i docenti effettuano una traduzione simultanea in lingua inglese.

I corsi di Design sono:

Corso triennale in interior e product design

Biennio in interior design

Biennio in industrial product design

Corso in interior design

Corso in design of retail spaces

Corso in window displays design

Corso estivo in interior design

Corso estivo in italian product design

Fotografia

Tutti i corsi di Accademia Italiana sono tenuti da designers, fotografi, professori, tecnici e artisti di successo ed esperienza, selezionati non solo per l’attitudine didattica all’insegnamento ma anche per la loro passione e reale conoscenza del panorama lavorativo.

Corso triennale in photography

Biennio in photography

Corso in fashion Phtography

Corso estivo in fotografia

Corso estivo in Photographing Florence

Corso annuale in Photography

Grafica

I corsi di Accademia Italiana sono tenuti da graphic designer, art director, professori, tecnici e artisti e l’offerta fomativa si compone di:

Corso triennale in grafica

Biennio in graphic Design

Gioiello

I banchi professionali da orafo e vari strumenti per la prototipazione e la realizzazione di gioielli permettono agli studenti di fare pratica e produrre gioielli di qualità.

Corso triennale in jewelry design

Biennio in contemporary jewelry design

Corso in contemporary jewelry design

Comunicazione

All’interno dei percorsi accademici propostI si da importanza e rilievo a storytelling innovativi e di impatto che sfruttino sia le tecniche tradizionali che le ultime tecnologie all’avanguardia.