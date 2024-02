L’Accademia di Moda IUAD Napoli è nata negli anni ’60 grazie al maestro sarto Domenico Lettieri. Dopo aver appreso i segreti del mestiere Lettiere capisce che la sartoria si dovesse aprire ai di più e non essere un privilegio d’èlite, così brevetto un modello che campiò le sorti della sartoria italiana.

Il modello brevettato da Lettieri era un metodo di carta modello geometrico che la sua applicazione era semplice ed intuitiva adatto alle produzioni di massa. Così facendo ilmaestro divenne una figura di riferimento per tutta la sartoria italiana e fondò diverse scuole e incentivando le donne a specializzarsi nella sartoria.

Dalla sede principale di Napoli in via Pica 62, la IUAD ha inaugurato una seconda sede a Milano in via Copernico, nei pressi della Stazione Centrale, una scelta ampliamente voluta con l’obiettivo di esportare il metodo didattico della IUAD fuori dai confini campani.

L’offerta formativa della IUAD

I corsi riguardano principalmente la moda e il design e sono riconosciuti dall’AFAM come corsi di primo livello e di secondo livello equipollenti alle lauree universitarie.

Per ogni indirizzo è possibile scegliere tra corsi triennali, specialistici di due anni e master.

Fashion Design

Corso triennale di I livello in Design della Moda indirizzo Business & Management

Corso Triennale di I Livello in Design della Moda

Corso specialistico di II livello in Design dell’Accessorio

Master in Borse e Pelletteria

Master in Design di Calzature

Master in Disegno Tecnico per la Moda 2D – 3D

Cori brevi della durata variabile dai 4 ai 9 mesi: 3D Virtual Fashion Modellista Borse CAD Modellista Borse Fashion Illustrator Modellista Tecnico CAD Fashin Designer Tecnico CAD Laboratorio di Sartoria Maschile Modellista Calzature CAD Modellista Industriale Tessile Abbigliamento T.U. Modellista calzature



Communication Design

Triennale in Design della comunicazione

Corso specialistico di II livello in Art direction & copywriting

Master Marketing Internazionale e Comunicazione dell’Italian Style

Interior Design