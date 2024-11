Accademia di Brera: Guida completa all’iscrizione

L’Accademia di Brera, fondata nel 1776, è una delle accademie più prestigiose in Italia per la formazione artistica e rappresenta un luogo di eccellenza culturale per tutti gli appassionati d’arte. La sede centrale è situata nel palazzo omonimo a Milano, nell’esclusivo quartiere Brera, zona che pullula di arte e moda. L’accademia è considerata un punto di riferimento in tutta Europa per tutti gli aspiranti artisti, scultori e designer, infatti circa il 30% degli studenti proviene dall’estero.

Se il tuo desiderio è quello di accedere ad un corso dell’Accademia di Brera e diventare un artista, allora sei finito sulla pagina giusta! In questo articolo metteremo a disposizione tutte le informazioni di cui avrai bisogno per procedere all’iscrizione.

Requisiti per iscriversi all’Accademia di Brera

Per poter procedere con la domanda di iscrizione dovrai soddisfare dei requisiti minimi. Se vuoi iscriverti ad un corso di laurea triennale, dovrai essere in possesso di un diploma di scuola superiore, o di un altro titolo equivalente conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.

Una volta inoltrata la richiesta, se le tue documentazioni soddisfano i requisiti minimi, dovrai affrontare 3 prove specifiche:

Prova di cultura generale: Il test è formato da 100 quiz a risposta multipla, riguardanti temi di attualità, storia dell’arte e cultura generale. Puoi trovare più informazioni sul bando che ogni anno pubblicano sul sito dell’accademia. Prova grafica: Riservata a chi vuole iscriversi ai corsi di Arti Visive e Progettazione e Arti Applicate. La prova varia a seconda del corso scelto e richiede competenze tecniche e creative. Colloquio attitudinale-motivazionale: I candidati che supereranno le precedenti prove dovranno presentare un portfolio contenente di tutti i lavori e progetti a cui si è preso parte. Durante il colloquio verranno valutate sia le conoscenze artistiche, che le capacità comunicative e di espressione d’arte ed, in fine, cosa spinge ad intraprendere un percorso del genere.

Come si svolgono le lezioni

L’Accademia di Brera non prevede la didattica a distanza, tutte le lezioni sono organizzate in presenza in una delle sedi principali, a Brera, San Sepolcro o Napoleonica. Inoltre vi è richiesta una frequenza obbligatoria che copra almeno l’80% delle lezioni di ogni corso, in modo da coinvolgere maggiormente gli studenti, creare networking e formare in un ambiente fortemente caratterizzato dall’arte. Puoi trovare maggiori informazioni riguardo corsi di laurea e specialistici qui.

Costo annuo della Retta e Tasse da pagare

Essendo un ateneo pubblico, l’Accademia di Brera si adatta ad un sistema di contribuzione che cambia a seconda dei redditi familiari dei candidati. Il costo annuo della Retta varia a seconda dell’ISEE e si differenzia in otto categorie.

Fasce di contribuzione ISEE per i corsi triennali:

ISEE fino a 30.000€: 1.189€ annui ISEE da 30.000€ a 38.000€: 1.395€ annui ISEE da 38.001€ a 46.000€: 1.723€ annui ISEE da 46.001€ a 54.000€: 2.051€ annui ISEE da 54.001€ a 62.000€: 2.379€ annui ISEE da 62.001€ a 70.000€: 2.707€ annui ISEE da 70.001€ a 78.000€: 3.035€ annui ISEE superiore a 78.001€: 3.200€ annui

Oltre alla retta annuale, bisognerà aggiungere ulteriori costi obbligatori, che sono:

Tassa regionale per il diritto allo studio : 140€

: 140€ Imposta di bollo : 16€

: 16€ Tassa governativa: 102,93€ per il primo anno e 72,67€ per i successivi

Borse di Studio ed Agevolazioni per gli studenti dell’Accademia di Brera

Ogni anno l’Accademia di Brera mette a disposizione delle borse di studio ed agevolazioni per gli studenti che possono utilizzare per le tasse, che periodicamente vanno pagate. I fondi messi a disposizione vengono stanziati dalla Regione Lombardia, destinati agli alunni più meritevoli e a chi si trova con un reddito basso, permettendo così di ridurre i costi di iscrizione.

Esistono varie agevolazioni fiscali che l’Accademia di Brera mette a disposizione:

Borse di studio regionali : Vengono assegnate circa 400 borse di studio regionali all’anno che coprono l’intera retta ed includono un pasto gratuito giornaliero presso la mensa dell’istituto.

: Vengono assegnate circa 400 borse di studio regionali all’anno che coprono l’intera retta ed includono un pasto gratuito giornaliero presso la mensa dell’istituto. Borse Erasmus+ e altri programmi internazionali : Per tutti gli studenti che sono interessati a partecipare a programmi di studio all’estero possono beneficiare di agevolazioni per sostenere i costi dei corsi.

: Per tutti gli studenti che sono interessati a partecipare a programmi di studio all’estero possono beneficiare di agevolazioni per sostenere i costi dei corsi. Premi di laurea ed agevolazioni varie: l’Accademia di Brera mette a disposizione dei premi per chi consegue la laurea con eccellenza ed altre agevolazioni economiche per studenti con necessità particolari.

Intraprendere una Carriera nel Mondo dell’Arte

Frequentare i corsi dell’Accademia di Brera non ti porterà solamente al conseguimento di un titolo di studio, ma ti spingerà a costruire una carriera di eccellenza nel mondo artistico. Grazie alla sua completa offerta formativa, l’accademia fornisce agli studenti un’ottima combinazione tra educazione teorica e pratica. In questo fornisce un approccio innovativo agli studi e consente di creare figure professionali pronte a rispondere alle esigenze del mondo artistico contemporaneo.

Un’altro aspetto positivo dell’Accademia di Brera è la grande rete di collaborazioni e contatti con istituti internazionali, che permette agli studenti di fare esperienze di studio all’estero, visitando nuove città e culture.

La formazione offerta in questo istituto è unica e, oltre alle competenze teoriche e tecniche, si lavora molto sulla valorizzazione del potenziale personale. È per questo che l’Accademia di Brera è famosa in tutto il mondo ed è considerata un punto di riferimento per tutti gli artisti.

Se sei un appassionato d’arte e desideri intraprendere una carriera in questo mondo, allora l’Accademia di Brera potrebbe essere la scelta giusta per te!