Accademia Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari

L’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari è un Istituto di Alta Cultura per la Formazione delle Arti Visive in Italia. È relativamente molto giovane, essendo fondata nel 1989 ed è in ordine cronologico la più giovane tra le venti Accademie nazionali.

È articolata, sul piano dell’offerta formativa, in Scuole di 1° livello (triennale) e 2° livello (biennale), Pittura, Decorazione, Scultura, Scenografia, Grafica d’Arte, Nuove Tecnologie dell’Arte, Didattica dell’Arte. Corsi di studio ai quali si accede con Diploma di Scuola Secondaria Superiore, previo esame di ammissione. L’Accademia rilascia uno specifico Diploma Accademico di Primo o Secondo livello. tutti i titoli rilasciati sono equipollenti ai titoli di studio universitari a livello europeo.

Dal 2011 l’ Istituzione cambia il nome in Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari in omaggio al grande artista italiano originario della città sarda. Sironi è uno dei più celebri artisti del ‘900, esponente del futurismo e del movimento Novecento italiano.

La sede dell’Accademia è in Via degli Abruzzi 4 a Sassari.

I corsi della Accademia Mario Sironi

I corsi di 1° Livello

I corsi per il conseguimento del Diploma Accademico di I° livello approvati dal MIUR con D.M. 293 del 15/12/2010 sono:

Arti Visive: – Corso di Decorazione, Grafica, Pittura Corso di Scultura

– Corso di Decorazione, Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’Arte: Didattica dell’Arte

Progettazione e Arti Applicate: Cinema , fotografia, audiovisivo Corso di Arte del Cinema e Tecnologie dell’Audiovisivo Scenografia.



I corsi di 2° Livello

Per quanto riguarda i corsi di Diploma Accademico di II° livello sperimentali precedentemente autorizzati dal MIUR (D.M. del 20 dicembre 2012 n. 220), sono stati accreditati e messi a ordinamento a partire dall’A.A. 2018/2019 secondo i nuovi piani di studi1 approvati col D.D.G. 2304/2018.