5 corsi di laurea originali che forse non conosci

La laurea oggi è un percorso quasi scontato per la maggior parte degli studenti in Italia, tendenza che rischia di ingolfare i corsi di studio di iscritti con conseguente difficoltà a trovare sbocchi lavorativi appropriati a causa della grande offerta.

Tuttavia non devi per forza rivolgerti ai consueti corsi di Laurea in Economia, Ingegneria, Matematica, Scienze Politiche e via dicendo.

In circolazione ci sono molti corsi di studio non convenzionali ma sicuramente interessanti di cui tenere conto!

Corso di laurea in Scienze dell’Allevamento, Igiene e Benessere del Cane e del Gatto (Università degli Studi di Bari)

Questo corso di laurea ha lo scopo di formare laureati competenti nella gestione tecnica, igienica ed economica dell’allevamento di cani e gatti.

Il corso di Laurea in Scienze dell’Allevamento, Igiene e Benessere del Cane e del Gatto dell’università di Bari punta a fornire le conoscenze basilari di anatomia, patologia generale tecniche di allevamento, tossicologia, diagnostica, economia delle attività commerciali del settore, tecniche di laboratorio.

I laureati possono indirizzare la propria carriera verso funzioni a supporto del medico veterinario e prestare servizio presso canili, gattili, ospedali veterinari.

La prova finale prevede la discussione attorno una breve relazione scritta attinente a un determinato argomento trattato nel contesto del percorso di studi.

Il programma prevede:

Primo anno

Elementi di Anatomia (CFU 7)

Fisica e Matematica ed Economia (CFU 11) – Fisica applicata (CFU 2)

Chimica e Propedeutica biochimica – Biochimica (CFU 5)

Biochimica clinica e Biologia molecolare (CFU 8)

Elementi di Fisiologia, Etologia ed Endocrinologia (CFU 8)

Biologia animale e vegetale e Miglioramento genetico (CFU 13)

Secondo anno

Principi di Microbiologia generale ed Igiene (CFU 8)

Nutrizione ed Alimentazione (CFU 6)

Elementi di Patologia generale e Tecniche istopatologiche (CFU 8)

Valutazione ed Allevamento del Cane e del Gatto (CFU 8)

Tecnologie infermieristiche e strumentali (CFU 8)

Principi di Ostetricia ed Andrologia (CFU 10)

Elementi di Parassitologia e Diagnostica parassitologica (CFU 7)

Terzo Anno

Principi di Profilassi delle Malattie infettive (CFU 6)

Tecniche infermieristiche chirurgiche 1 (CFU 5)

Elementi di Farmaco-tossicologia (CFU 8)

Salute e Benessere animale (CFU 7)

Tecniche infermieristiche chirurgiche II (CFU 9)

Riproduzione assistita e Fecondazione artificiale (CFU 4)

Corso di laurea in Scienze e Tecnologie per il verde e il paesaggio

Se avete il pollice verde e intendete coltivarlo – letteralmente – abbiamo il corso di studi che fa al caso vostro!

Il Corso di laurea in Scienze e Tecnologie per il verde e il paesaggio dell’università di Bologna presso la sede di Imola ha lo scopo di formare un agronomo capace di operare nella produzione e distribuzione di piante ornamentali, progettazione di sistemi per la difesa delle piante da ornamento e del verde pubblico e privato, gestione di aree verdi.

Si tratta dell’unico corso in Italia che forma la figura di agronomo dalle competenze versatili attorno a tutto quello che concerne la realizzazione di zone di verde pubblico e privato, nella difesa e gestione delle piante e nella tutela del paesaggio.

Il laureato potrà trovare occupazione presso aziende pubbliche e private in Italia o all’estero, in ambito di progettazione di aree verdi nei paesaggi urbani e rurali. Le competenze acquisite lo metteranno in grado di lavorare sia autonomamente che in team e di congiungere le funzioni di agronomo e di paesaggista.

Con il superamento della prova finale il laureato potrà iscriversi all’ordine professionale dei dottori agronomi e forestali nella sezione B-agronomi e forestali juniores.

il corso prevede attività pratiche (tirocini, esercitazioni, seminari) svolte a sviluppare competenze effettive e formazione attraverso laboratori di sintesi progettuali.

Corso di Laurea in Management e Monitoraggio del Turismo Sostenibile

Il corso di Laurea in Management e Monitoraggio del Turismo Sostenibile ha lo scopo di formare manager specializzati nell’acquisizione, monitoraggio, elaborazione dei dati ai fini di agevolare le attività strumentali al turismo ecosostenibile.

Le figure che usciranno dal corso di studi saranno preparate per svolgere attività di direzione e consulenza in funzione dei processi decisionali sia per enti pubblici che per aziende private.

Corso di laurea magistrale in Discipline dello spettacolo dal vivo

Hai sempre sognato di mettere in scena uno spettacolo teatrale, ma senti di non possedere le competenze necessarie? A tutto c’è rimedio!

Il Corso di laurea magistrale in Discipline dello spettacolo dal vivo ha lo scopo di formare professionisti dell’arte scenica competenti in tutto ciò che riguarda la gestione della critica della formazione teatrale.

Il corso prevede un percorso di approfondimento sul percorso storico-critico, progettuale-gestionale e registico-drammaturgico, sullo studio dei linguaggi teatrali, oltre che per maturare competenze sia teoriche che pratiche nella realizzazione di spettacoli dal vivo.

I laureandi riceveranno una formazione avanzata in merito alla messa in scena, alla regia e alla gestione organizzativa degli spettacoli. Oltre ai fondamenti teorici e filologici della storia dello spettacolo e della musica, verranno illustrate anche metodi di analisi testuale e di elaborazione di prodotti multimediali. Verranno fornite quindi conoscenze sia di stampo umanistico che relative alle innovazioni tecnologiche del settore.

Il corso prevede la realizzazione di stage con case di produzione del territorio veneto che permetteranno di toccare con mano le fasi alla base della realizzazione di prodotti multimediali.

Corso di Laurea in Natural Resources Management for Tropical Rural Development

Il corso di Laurea in Natural Resources Management for Tropical Rural Development dell’Università di Firenze si pone l’obiettivo di incentivare la ricerca e la formazione in ambito agricolo, forestale e della produzione animali.

Gli sbocchi lavorativi sono orientati verso i produttori agricoli delle aree meno sviluppate del mondo. Il corso fornisce le conoscenze tali da formare futuri agronomi professionisti provvisti di conoscenze specialistiche in ambito di produzione alimentare, sviluppo rurale internazionale e conservazione ambientale. I laureati saranno in grado di affrontare le molteplici problematiche attinenti lo sviluppo floreale e agricolo, dall’accesso al mercato del credito alla distribuzione dei prodotti tropicali, passando per i processi della cooperazione internazionale.