Ultimo appuntamento con il test di ammissione di Veterinaria

Manca poco meno di un mese all’ultimo appuntamento con l’ultimo test di ammissione di Veterinaria del 31 luglio. Se il tuo sogno nel cassetto è indossare il camice bianco e prenderti cura degli animali, allora non lasciarti sfuggire questa occasione, preparati al meglio per superare il test di ammissione di Veterinaria ed intraprendere questo percorso di studi!

La facoltà di Veterinaria è una delle più ambite in Italia e sicuramente non aiuta la selezione nazionale, ma con la giusta preparazione e determinazione potrai superare con successo questa prova. Il segreto sta nella preparazione e su questo articolo ti forniremo tutti i consigli ed informazioni necessarie affinché tu riesca in questa sfida!

Informazioni utili su test e materie dell’esame

Il test di ammissione di Veterinaria è composto da 60 domande a risposta multipla, per un tempo limite di 100 minuti. Le domande saranno differenziate a seconda delle aree tematiche, che sono 5 in totale:

Biologia 19 domande

Chimica 19 domande

Fisica e matematica 13 domande

Logica 5 domande

Comprensione del testo 4 domande

Come potrete notare, il test si concentra sulle materie scientifiche, focalizzando l’attenzione sulla parte biochimica e matematica, materie di indirizzo per questo corso. Il nostro consiglio è di organizzare un piano di studi nel quale ti concentrerai sugli argomenti in questione, concentrandoti su concetti chiave ed imparando le formule più importanti.

Il criterio secondo il quale viene assegnato il punteggio è sempre lo stesso:

1 punto risposte corrette

-0.25 risposte sbagliate

0 punti risposte non date

Il punteggio finale rappresenterà il posizionamento in graduatoria. Nel 2023 il punteggio minimo registrato in graduatoria per l’ammissione ai corsi è stato di circa 58 punti, ma con il passare del tempo e gli scorrimenti si è arrivato a circa 53 punti. Quindi, anche se in un primo momento risulterete fuori dalla graduatoria, non disperatevi, può esserci la possibilità che qualcuno rinunci al suo posto, facendo così scalare i posti in graduatoria.

Preparati al meglio con le esercitazioni per superare l’ultimo test di ammissione di Veterinaria

La preparazione adeguata e la costanza sono criteri di fondamentale importanza per la preparazione del test. Il test di Veterinaria è altamente competitivo, ogni anno migliaia di studenti si candidano al test d’ingresso, ma ad accedere sarà un numero limitato di studenti. Nel 2023 il MUR aveva aperto i bandi a 1082 studenti, quest’anno ancora non abbiamo avuto notizie da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, per questo è fondamentale rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità. Consulta regolarmente il sito ufficiale del MUR per non perdere nessuna informazione a riguardo!

Per allenarti in modo competitivo ti consigliamo vivamente di esercitarti con le simulazioni di ammissione che puoi trovare online. Grazie a questa esercitazione, non solo potrai ripassare molti argomenti, potrai anche iniziare a familiarizzare con la struttura del test, capire come sono formulate le domande e di conseguenza imparare a gestire il tempo a tua disposizione. Completando le simulazioni avrai modo anche di individuare le aree ed argomenti in cui sei più carente, concentrandoti su queste materie eliminerai il problema e colmerai le tue eventuali lacune.

Sul nostro sito mettiamo a disposizione sia le prove originali erogate dal MUR degli anni passati, sia delle simulazioni di esami inedite, oltre a news ed aggiornamenti su date e bandi.

Clicca qui per iniziare il tuo percorso di esercitazione al test di ammissione di Veterinaria, mancano solo 28 giorni !