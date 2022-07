TestBusters: il commento del CEO Ludovico Callerio

Nuove modalità del test di ammissione a Medicina e Chirurgia anticipate dalla Ministra Messa e esami per le Scuole di Specializzazione Mediche

Gli ultimi mesi hanno portato con loro diverse novità riguardo ai test di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per le facoltà di medicina e odontoiatria, veterinaria, professioni sanitarie e Imat.

Per quanto riguarda il calendario dei test di ammissione ai corsi di laurea per l’anno accademico 2022/2023 sopracitati, la data di inizio prevista è il 6 settembre con Medicina e Odontoiatria e terminerà il 15 settembre con il test di ammissione ai corsi di laurea di Professioni Sanitarie.

Lo scorso 2 luglio il MUR ha comunicato i posti disponibili per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2022/2023. Sono 14.740 i posti definiti in via provvisoria, a fronte dei 14.020 dello scorso anno, in attesa della definizione dell’accordo che sarà assunto nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Si tratta di 740 posti totali in più rispetto al 2021. Tuttavia, è importante sottolineare che circa l‘80% di questi posti è destinato a università private per le quali, nella maggioranza dei casi, sono già stati svolti i test di ammissione.

Le università pubbliche segnano in realtà -3 posti rispetto all’anno scorso, mentre per chi è interessato a frequentare il corso di Medicina in Inglese, quest’anno sono previsti 27 posti in più.

Addio al concorsone dal 2023/2024

La Ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa aveva già anticipato che questo sarebbe stato l’ultimo anno per il “concorsone”. Ad oggi, sono ci sono già delle novità: il recente decreto ministeriale n. 583 del 24 giugno 2022 del MUR ha infatti rimodulato il numero di domande per ciascuna materia. È prevista una riduzione dei quesiti di logica e cultura generale, sostituiti da domande sulle materie disciplinari, ovvero biologia, chimica, fisica e matematica, che hanno dunque una maggiore rilevanza. Per tutti i candidati i quesiti a cui rispondere rimarranno comunque 60, a risposta multipla, in 100 minuti.

La novità più importante è prevista però per il 2023/2024. Come anticipato sempre dalla Ministra, dal 2023 la prova potrà essere sostenuta più volte all’anno a partire dalla quarta superiore. In particolare, 2 volte all’anno dal quarto anno di liceo, per un totale di almeno 4 volte entro la maturità. Questi test, che saranno somministrati a livello locale, sono i cosiddetti TOLC – Test OnLine CISIA – e consentiranno agli studenti di riprovare più volte il test di ammissione, fino a quando non verrà raggiunto un risultato ritenuto soddisfacente, che verrà poi utilizzato per competere nella graduatoria nazionale.

Ludovico Callerio, CEO TestBusters commenta la novità: “Vediamo di buon grado il fatto che la selezione possa essere diluita in più volte l’anno. Il tratto distintivo di TestBusters è che i nostri corsi sono tenuti da studenti-docenti iscritti tra il 1° e il 6° anno di medicina od odontoiatria, che per primi hanno sostenuto e passato il test e che possono mettere a disposizione, oltre alle nozioni, anche la loro esperienza.”. Continua Callerio: “I nostri docenti, molti di noi e io stesso siamo stati nella stessa situazione degli studenti che prepariamo. Sappiamo bene quanto possa essere pesante il carico di aspettative ed eventuali delusioni che si porta dietro il fatto di potersi mettere alla prova solo una volta l’anno.”

“Cambierà la domanda di risorse per la preparazione e le procedure dei test d’ammissione mentre i contenuti (le materie) non prevediamo cambino granché nei prossimi anni. Siamo contenti delle novità e di come le modalità evolvano per migliorarsi, e sappiamo di poter offrire dei servizi di preparazione ad hoc sempre di alto livello” sottolinea Callerio, che continua: “Ciò che ci differenzia nel panorama della preparazione ai test in Italia è l’approccio che utilizziamo: sviluppiamo attività di orientamento e preparazione ai test con un metodo consolidato e codificato, e i nostri corsi sono portati avanti da studenti-docenti che vengono formati nel corso dell’anno per garantire il massimo livello di conoscenza e una maggiore efficacia”.

E per rispondere a questi cambiamenti ai test di ammissione alle facoltà medico-sanitarie e per garantire agli studenti materiali sempre aggiornati, negli scorsi mesi TestBusters ha lanciato sul mercato i nuovi corsi, i manuali e le risorse digitali per la preparazione agli esami TOLC. Questi nuovi strumenti si pongono l’obiettivo di aiutare i ragazzi a orientarsi nelle ampie e varie conoscenze richieste dai test di ammissione, con focus specifici sulle prove d’ingresso per massimizzare i risultati.

Concorso per l’ammissione alle scuole di specializzazione mediche

Per quanto riguarda invece l’ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione in Medicina (SSM) per il 2022, lo scorso 6 giugno il MUR, Ministero dell’Università e della Ricerca, con il decreto n. 909/2022, ha reso nota la data per il concorso, prevista quest’anno per il 26 luglio 2022, tra poche settimane. La pubblicazione della graduatoria nominale avverrà l’11 agosto 2022 su Universitaly.

Il 1° novembre 2022 è stata indicata invece come data di inizio delle attività didattiche per coloro che saranno ammessi alle scuole di specializzazione. Al concorso possono partecipare tutti i candidati con laurea in Medicina e Chirurgia ottenuta entro il 15 luglio 2022 e l’abilitazione alla professione medica.

Hanno destato alcuni dubbi e sono oggetto di controversia i cosiddetti punti cv, ossia i punti bonus attribuiti in base al voto di laurea e alla media degli esami sostenuti che non possono essere assegnati ad alcune categorie, come ad esempio i medici specializzati o che stanno frequentando una scuola di specializzazione.

TestBusters – il più grande network di docenti-studenti di Medicina in Italia fondato nel 2011 che si occupa di sviluppare attività di orientamento e preparazione ai test di ammissione, da diversi anni ha esportato il suo metodo consolidato e codificato, con un approccio distintivo basato sulla peer education, anche alla preparazione del Concorso SSM con il suo brand dedicato, Peer4Med, che offre corsi online, in diretta e on demand e simulazioni online.

Ludovico Callerio, CEO di TestBusters commenta: “Negli scorsi anni molti docenti dei nostri corsi hanno affrontato il concorso SSM, scontrandosi spesso con l’inadeguatezza delle risorse di studio esistenti rispetto alle reali esigenze di chi sostiene il concorso, con tempi molto ristretti e frammentati dovuti alla contemporanea scrittura della tesi di Medicina e alla frequentazione di tirocini. Per questo abbiamo voluto sviluppare un’offerta formativa completa dedicata a SSM: per dare gli strumenti che noi stessi avremmo voluto avere per prepararci alla prova. L’anno scorso ben il 94% dei nostri corsisti ha superato il concorso, un risultato molto importante che conferma la qualità della nostra offerta.”

Modalità – La prova, della durata di 210 minuti, si svolge in modalità informatica ed è uguale in tutta Italia: si tratta di una prova scritta che prevede 140 domande a risposta multipla, ciascuna delle quali con 5 possibili risposte, ed i quesiti verteranno sugli argomenti “caratterizzanti il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e su argomenti legati ai settori scientifico disciplinari di riferimento delle diverse tipologie di scuola”.

“Il 2 luglio è partito il nuovo corso intensivo online Full Immersion per l’ammissione alle scuole di specializzazione. Nei nostri corsi utilizziamo materiale multimediale inedito, autoprodotto e aggiornato costantemente, creato ad hoc per essere quanto più istruttivo ed efficace possibile. Inoltre, tutti gli esercizi che vengono svolti sono corretti e commentati dai tutor, con l’obiettivo di risolvere tutti i dubbi in diretta.” conclude Callerio.