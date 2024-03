Le date dei Test Medicina 2024

La prima data utile per sostenere il Test di Medicina in questo 2024 è il 28 maggio. Le iscrizioni per prenotare il test medicina si fanno esclusivamente in modalità online attraverso il portale Universitaly. È possibile iscriversi online dal 3 aprile 2024 al giorno 17 aprile 2024 ore 15.00.

Il pagamento del contributo per la partecipazione alle prove di ammissione per la sessione di maggio 2024 dovrà avvenire entro cinque giorni dalla data di chiusura delle iscrizioni online mentre, per la sessione di luglio 2024 potrà avvenire fino a sette giorni prima delle date di svolgimento delle prove di ammissione: rispettivamente quindi il 22 aprile e il 24 luglio.

Le date del test medicina 2024 sono:

28 maggio

30 luglio

La struttura del quiz

Le domande sono 60, sotto forma di quiz con 5 opzioni di risposta, divisi in 5 sezioni a cui rispondere in 100 minuti:

4 quiz di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi

5 quiz di ragionamento logico e problemi

23 quiz di biologia

15 quiz di chimica

13 quiz di fisica e matematica

Il punteggio è attribuito così:

1,5 punti per ogni risposta esatta;

-0,4 punti per ogni risposta errata;

0 punti per ogni risposta omessa.

La banca dati

I quesiti del test sono estratti da un’apposita banca dati. La banca dati medicina e veterinaria è una delle novità più rilevanti del bando medicina 2024. La banca dati include in totale almeno 7 mila quiz e la risposta giusta per ogni quesito.

Un bel modo di preparati al test di ammissione è seguire gli appuntamenti al nostro webinar di preparazione al quiz. Infatti Universita.it e Artquiz collaborano per una serie di eventi gratuiti dedicati proprio a chi desidera superare i test di ammissione a Medicina.