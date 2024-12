Test di Medicina e Chirurgia 24/25 al Campus Bio-Medico

L’Università Campus bio-Medico di Roma (UCBM) ha reso pubblico il bando ufficiale per il Test di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2024-2025. Sul documento pubblicato sono stati forniti tutti i dettagli cruciali, come data dei test, posti disponibili e modalità di iscrizione.

In questo articolo vi forniremo tutte le informazioni necessarie del bando, offrendo una guida esaustiva a chi intende partecipare al test.

Il test di ammissione si svolgerà in due diverse sessioni, offrendo la possibilità di poter partecipare a tutte e due le prove. Nel caso in cui decidiate di iscrivervi ad entrambe le date, verrà conteggiato il punteggio maggiore ricevuto.

I giorni d’interesse sono:

Prima sessione, 10 gennaio 2025

Seconda sessione, 21 febbraio 2025

La scelta di prendere parte ad entrambe le sessioni consente di poter migliorare la propria preparazione e massimizzando le possibilità di ottenere un punteggio positivo e competitivo.

I posti disponibili al Campus Bio-Medico

Per il corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, il Campus Bio-Medico di Roma ha messo a disposizione un totale di 160 posti. I posti sono suddivisi in due categorie:

154 posti per i cittadini residenti in Italia

6 posti per i cittadini residenti all’estero

Con questa suddivisione il Campus Bio-Medico rispetta le linee guida espresse dal MUR, assicurando la possibilità di poter partecipare sia agli aspiranti medici italiani, sia internazionali.

Le modalità di iscrizione al Test di Medicina e Chirurgia

É possibile iscriversi al Test di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma direttamente sul loro sito ufficiale seguendo determinati passaggi:

Registrazione sul portale d’accesso

Compilazione della domanda di partecipazione

Pagamento della quota di iscrizione pari a 170€ entro le scadenze riportate (13 dicembre ore 13:00 per la prima sessione, mentre per la seconda sessione la data deve essere ancora stabilita).

Sarà fondamentale rispettare le date comunicate nei bandi, in quanto le domande inviate in ritardo non verranno prese in considerazione.

Struttura e punteggio del Test di Medicina e Chirurgia

Il Test di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma è formato da 80 domande a risposta multipla, suddivise in quattro aree disciplinari:

Logica, 50 quesiti

Biologia, 10 quesiti

Chimica, 10 quesiti

Fisica e Matematica, 10 quesiti

I partecipanti avranno a disposizione un tempo limite di 100 minuti per completare il test.

Il punteggio invece verrà calcolato mediante i seguenti criteri:

+1 punto per ogni risposta corretta

-0,2 punti per ogni risposta errata

0 punti per ogni risposta non data

Dato che il sistema penalizza le risposte errate, si consiglia di fare particolarmente attenzione alle risposte, quindi è consigliato di non fare tentativi casuali.

Come prepararsi al meglio?

Il Test di Medicina e Chirurgia, uno dei test più temuti di sempre e famoso per la sua “spietatezza”, richiede una preparazione mirata ed organizzata. Noi di Universita.it abbiamo messo a disposizione una sezione dove gli aspiranti medici possono esercitarsi con le simulazioni d’esame.

Sulla sezione dedicata ai Test di Medicina e Chirurgia troverai:

Per maggiori dettagli riguardo il test è possibile consultare il bando ufficiale disponibile sul sito del Campus Bio-Medico.