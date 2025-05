Test di ingresso 2025/2026, le date ufficiali

Se ti stai preparando per accedere al mondo universitario e hai intenzione di iscriverti a un corso di laurea con accesso programmato, allora è bene che tu sappia che il MUR ha appena pubblicato le date ufficiali dei test di ingresso per l’anno accademico 2025/2026.

Medicina, Professioni Sanitarie, Scienze della Formazione Primaria e altri corsi a numero chiuso richiedono il superamento del test di ammissione. E ora che sai le date potrai organizzare al meglio il tuo piano di studi e la tua preparazione. Scopriamo quali sono!

Il calendario dei test di ingresso pubblicato dal MUR è uno strumento essenziale per chi sta pianificando l’accesso all’università. Sapere con anticipo quando si terranno le prove permette di gestire meglio le vacanze estive e affrontare con più serenità il processo di selezione. Ecco, nel dettaglio, la programmazione.

Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria (inglese)

Test ingresso lingua inglese : mercoledì 17 settembre 2025

: mercoledì 17 settembre 2025 Durata : 100 minuti

: 100 minuti Domande: 60 a risposta multipla (logica, cultura generale, biologia, chimica, matematica e fisica)

Per questa data sono previsti i test di ingresso per corsi interamente in lingua inglese, e anche il test (IMAT) sarà erogato in inglese. La prova sarà unica e si svolgerà a livello nazionale, in contemporanea in tutte le sedi universitarie che offrono questi percorsi di laurea internazionali.

Non sai da dove iniziare? Vuoi allenarti con test sviluppati da esperti?

Fai le nostre simulazioni gratuite dei test d’ingresso di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Al termine riceverai i risultati e le correzioni per capire dove migliorare.

Professioni Sanitarie (laurea triennale)

Test ingresso lingua italiana : lunedì 8 settembre 2025

: lunedì 8 settembre 2025 Test ingresso lingua inglese : mercoledì 10 settembre 2025

: mercoledì 10 settembre 2025 Durata : 100 minuti

: 100 minuti Domande: 60 a risposta multipla (logica, cultura generale, biologia, chimica, matematica e fisica)

Il test di ammissione sarà predisposto da ciascun ateneo sulla base delle linee guida ministeriali. Il punteggio varia a seconda del corso scelto e dei posti disponibili.

Hai bisogno di una guida per prepararti?

Prova le nostre simulazioni gratuite, alla fine scoprirai il tuo punteggio e riceverai i risultati con correzione!

Professioni Sanitarie (laurea magistrale)

Test di ammissione : giovedì 25 settembre 2025

: giovedì 25 settembre 2025 Durata : 120 minuti

: 120 minuti Domande: 80 a risposta multipla (ambito disciplinare, management, metodologia della ricerca, legislazione sanitaria, cultura generale)

Il test è riservato a chi ha già conseguito una laurea triennale nelle Professioni Sanitarie e vuole accedere a un percorso magistrale. Le domande sono molto specifiche e puntano anche su aspetti normativi e gestionali, appresi durante il corso triennale.

Scienze della Formazione Primaria

Test di ingresso : venerdì 12 settembre 2025

: venerdì 12 settembre 2025 Durata : 150 minuti

: 150 minuti Domande: 80 a risposta multipla (competenza linguistica, ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale, matematico-scientifica, pedagogia e didattica)

Il test di ammissione per Scienze della Formazione Primaria è una prova nazionale, ma viene organizzato da ogni singolo ateneo. Le domande spaziano su più ambiti, alcuni dei quali non sempre trattati nel programma delle scuole superiori.

Vuoi capire a che punto sei della preparazione?

Metti alla prova le tue conoscenze con la nostra simulazione del test di ammissione di Scienze della Formazione Primaria. Realizzato da esperti del settore, il test ti fornirà anche la correzione e risultati dettagliati per aiutarti a migliorare prova dopo prova!

Architettura

Test di ammissione : entro il 30 settembre 2025 (data stabilita da ciascun ateneo)

: entro il 30 settembre 2025 (data stabilita da ciascun ateneo) Durata : 100 minuti (indicativa, varia a seconda dell’ateneo)

: 100 minuti (indicativa, varia a seconda dell’ateneo) Domande: 60 a risposta multipla (cultura generale, logica, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica)

Ogni università ha la possibilità di adattare le prove secondo le proprie linee guida, mantenendo comunque un impianto simile a quello nazionale. Una buona preparazione multidisciplinare è fondamentale. Qui il nuovo Decreto Ministeriale nel quale comunica modalità e svolgimento per il test 2025/2026.

Vuoi un modo per esercitarti in modo serio ed efficace?

Corri a fare la simulazione del test di Architettura, completamente gratuita e con quesiti realistici. Al termine della prova riceverai i risultati con le correzioni allegate.

Guida ai test di ammissione

Prepararsi ai test d’ingresso all’università è un passaggio fondamentale per chi vuole accedere a corsi a numero chiuso come Medicina, Professioni Sanitarie e Scienze della Formazione Primaria. I test sono composti da quiz a risposta multipla, con domande su aree specifiche.

Nel caso di Medicina in inglese, IMAT, il test di ammissione si svolge interamente in lingua inglese e presenta alcune differenze rispetto al test in italiano. infatti, viene dedicato più spazio al ragionamento logico e alla cultura generale. Nello specifico, il test comprende 10 domande di cultura generale, 10 di logica, 15 di biologia, 15 di chimica e 10 di matematica e fisica. Inoltre, viene realizzato in collaborazione con Cambridge Assessment, dando vita a quesiti più raffinati e in linea con i test internazionali.

La competizione per accedere a queste facoltà è molto alta. Ogni anno migliaia di studenti si candidano e si contendono un numero limitato di posti. Per questo è importante iniziare a prepararsi in tempo, con studio mirato ed esercitazioni continue. I metodi più efficaci per la preparazione includono:

Parallelamente allo studio è fondamentale rimanere aggiornati su bandi ufficiali e comunicazioni pubblicate dagli atenei. Anche se il Ministero ha indicato delle date per le prove a livello nazionale, è sempre bene monitorare con attenzione le pagine istituzionali. Anche per reperire il prima possibile informazioni come numero di posti, modalità e scadenze di iscrizione e le istruzioni per lo svolgimento del test, che può essere in presenza oppure online.

Hai bisogno di aiuto?

Se hai dubbi sull’iscrizione o non sai quale corso scegliere e vuoi supporto per fare delle scelte consapevoli e mirate, fai il test di orientamento o contattaci! Il nostro team è a tua disposizione per accompagnarti nella scelta del percorso universitario più adatto a te!