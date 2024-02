Test di Medicina 2024, finalmente le date

Sono uscite finalmente le date per i test di Medicina 2024. Il ministero dell’Università ha stabilito le date del test che saranno una in primavera e un’altra in estate, nello specifico:

28 maggio

30 luglio

Il decreto non è stato ancora firmato dal ministro Anna Maria Bernini la quale assicura sarà “un test uguale per tutti e con quesiti pescati da una banca dati “aperta e pubblica”.

La prova del test di Medina

La prova sarà composta da 60 domande e il tempo è di 90 minuti. Nel dettaglio il compito è composto da:

5 domande di logica,

23 di biologia,

15 di chimica,

13 di fisica e matematica,

le restanti 4 domande saranno di cultura generale

La banca dati

Le domande saranno estratte da una banca dati di 5000 quesiti. La banca dati sarà gratuita e fruibili da chiunque, ma attenzione l’uscita è prevista solo 20 giorni prima di ciascuna data di esame. Di conseguenza non si consiglia di studiare dalla banca dati ma di studiare dai manuali di preparazione del test e di utilizzare questa banca dati solo ai fini di esercitazione.

Quel che è certo è l’addio al TOLC- MED che ha caratterizzato le prove del 2023.

Per il momento sono solo queste le info che possiamo darti, in attesa del nuovo decreto ti conigliamo di prepararti al meglio e di esercitarci con il nostro test di Medicina.