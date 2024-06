Il mondo delle Professioni Sanitarie offre una vasta gamma di opportunità formative per chi aspira ad entrare in questo mondo lavorativo. Lo stato attualmente riconosce ben 30 professioni sanitarie, di cui l’esercizio prevede l’obbligo di iscrizione ai relativi Ordini Professionali, promuovendo le prestazioni ed il tipo di esercizio ordinario al fine di garantire la salute dei cittadini. Se vuoi intraprendere questo percorso di studi, allora è bene che tu sappia tutte le informazioni necessarie per poter superare il test di ammissione Professioni Sanitarie.

Quali corsi di laurea sono previsti?

I corsi formativi in Professioni Sanitarie comprendono tutte le attività che richiedono competenze specifiche per quanto riguarda la prevenzione, cura e riabilitazione. La durata del ciclo accademico è composto da una Laurea Triennale – L2, alla quale poi è possibile aggiungere una Laurea Magistrale oppure un Master di specializzazione. Secondo vari studi statistiche, si stima che circa l’80% dei laureandi riesca a trovare occupazione nei primi 12 mesi post-laurea, avendo l’opportunità di operare in diversi contesti, come ospedali, cliniche, studi privati e centri di ricerca.

Come già detto, i corsi che offrono la formazione in Professioni Sanitarie sono numerosi e diversificati, tra i corsi più richiesti possiamo trovare:

Infermieristica

Ostetricia

Radiologia

Fisioterapia

Logopedia

Igiene Dentale

Oftalmologia

Dentista

Informazioni importanti per il test di ammissione Professioni Sanitarie

Per accedere ai corsi di Laurea è necessario svolgere il test di ammissione per Professioni Sanitarie. Ma cosa potrai trovare nel test d’ingresso?

Il test è generalmente composto da domande a risposta multipla che spaziano in varie materie, tra le quali:

Cultura generale : area che spazia tra la storia, la letteratura e l’attualità.

: area che spazia tra la storia, la letteratura e l’attualità. Logica : verranno affrontati quesiti di logica e matematica per testare il tuo livello di problem solving.

: verranno affrontati quesiti di logica e matematica per testare il tuo livello di problem solving. Chimica e Biologia : domande sulle basi della chimica e della biologia saranno un must, in quanto saranno materie di indirizzo per il restante corso degli anni di studio.

: domande sulle basi della chimica e della biologia saranno un must, in quanto saranno materie di indirizzo per il restante corso degli anni di studio. Fisica e Matematica: saranno presenti anche alcuni quesiti sulle discipline scientifiche come algebra e geometria.

L’esame sarà strutturato in 60 domande a risposte multiple, ognuna avrà 5 opzioni di risposta. Per ogni risposta corretta al candidato verranno assegnati 1,5 punti, per le risposte errate -0,4, mentre le risposte non date avranno valore di 0 punti.

Successivamente, gli aspiranti studenti delle Professioni Sanitarie verranno classificati in una graduatoria in base al punteggio ottenuto, i posti disponibili variano a seconda dell’ateneo e del corso di laurea.

Preparati al test con le simulazioni online!

Perchè tu superi il test d’ingresso in Professioni Sanitarie, è bene che tu studia in maniera approfondita ed accurata tutte le materie che saranno previste durante l’esame ed in seguito durante il corso. Molti enti e scuole offrono delle preparazioni specifiche per svolgere questa prova, avendo l’opportunità di approfondire gli argomenti in modo guidato da un esperto del settore!

Un altro fondamentale strumento per superare l’esame è l’esercitazione con le simulazioni online. Grazie alle simulazioni potrai familiarizzare con la struttura del test e valutare il tuo livello di preparazione, aumentando le probabilità di successo. Le simulazioni ti aiuteranno a capire come comportarti in sede d’esame e a scoprire quali sono i tuoi punti deboli e quali aree ripassare di più.

Ritieni che sia utile svolgere più volte le simulazioni di esame? Assolutamente si!

La possibilità di provare il test più e più volte incrementa non solo il tuo livello di fiducia, ma anche il livello di preparazione in tutte le aree che verranno richieste all’esame, senza nessuna esclusione.

Se quindi vuoi davvero realizzare il tuo sogno di entrare nel mondo lavorativo delle Professioni Sanitarie preparati al meglio con le nostre simulazioni online, create appositamente per aiutarti a superare i test di ammissione alle Professioni Sanitarie con successo!