Anche quest’anno, molti di voi si ritroveranno faccia a faccia con i tanto temuti test d’ammissione. Non avete ancora superato il trauma della maturità che siete già di nuovo sui libri… lo sappiamo! L’ansia cresce e la lotta per arrivare al fatidico giorno più preparati degli altri è già cominciata da tempo.

Ma quando sarà questo fatidico giorno? Non preoccuparti, qui troverai le date delle prove d’ingresso ai corsi ad accesso programmato. Ma prima, facciamo un po’ di chiarezza.

Corsi a numero chiuso e ad accesso programmato: le differenze

Spesso, gli studenti (e non solo) tendono a utilizzare le due definizioni in modo intercambiabile. Tuttavia, esse non possono essere usate come sinonimi. Infatti, nonostante i due tipi di corsi prevedano un test d’ingresso, che ha lo scopo di valutare le competenze degli degli aspiranti studenti e in base al quale verranno create le graduatorie che determineranno l’ammissione, presentano anche le seguenti differenze:

i corsi ad accesso programmato sono quelli gestiti dal Ministero dell’Istruzione, le cui disposizioni valgono su tutto il territorio nazionale. Lo stesso Ministero deciderà i posti disponibili, le tempistiche e le modalità. I corsi a numero programmato sono medicina e chirurgia; odontoiatria e protesi dentaria; medicina veterinaria; architettura; laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie e scienze della formazione primaria.

sono quelli gestiti dal Ministero dell’Istruzione, le cui disposizioni valgono su tutto il territorio nazionale. Lo stesso Ministero deciderà i posti disponibili, le tempistiche e le modalità. I corsi a numero programmato sono i corsi a numero chiuso (anche chiamati ad accesso programmato locale) vengono amministrati dai singoli atenei che possono scegliere in autonomia le date dei test, il numero massimo di ammessi e le modalità. Di solito, la scelta da parte di ogni singolo ateneo di prevedere dei corsi a numero chiuso ha come scopo quello di garantire la qualità dell’istruzione e del corso stesso.

Un’ulteriore differenza è data dalle università che non prevedono il numero chiuso, ma piuttosto un TOLC. Il TOLC (Test OnLine Cisia) è un test che ha lo scopo di valutare le conoscenze iniziali del futuro studente e stabilire se quest’ultima ha le competenze minime richieste per frequentare il corso di studi in questione. Se il risultato del TOLC non dovesse soddisfare i requisiti minimi, gli studenti e le studentesse dovranno seguire dei corsi integrativi e dovranno colmare entro un certo periodo di tempo gli OFA, ossia degli Obblighi Formativi Aggiuntivi che verranno attribuiti dai professori.

Le prove: cosa cambia da quest’anno

Le prove di architettura saranno così strutturate: si avranno 50 domande a risposta multipla (con 5 opzioni di risposta), che si suddivideranno in:

10 domande di comprensione del testo;

10 di cultura generale;

10 di logica;

10 di disegno e rappresentazione;

10 di fisica e matematica.

Per quanto riguarda professioni sanitarie, invece, avremo 80 quesiti di cui:

32 riguardanti teoria e pratica dell’area disciplinare in questione;

18 di cultura generale;

10 di regolamentazione dell’esercizio;

10 di matematica e scienze;

10 di scienze umane e sociali.

In entrambi i casi verranno assegnati 1 punto per ogni risposta corretta e 0 per ogni risposta non data. Per le risposte sbagliate, invece, verranno sottratti 0,25 punti.

Per quanto riguarda le facoltà di medicina, rimangono invariate le domande di biologia, chimica, matematica e fisica. Tuttavia, la Ministra dell’Università e della Ricerca ha affermato che potrebbero ridurre il numero delle domande di cultura generale in favore di quelle relative alle materie più tecniche. Inoltre, la stessa Ministra afferma che non è ancora stato stabilito con precisione il numero massimo di ammessi, ma è sicuro che quest’ultimo non scenderà sotto i 14.500/15.000.

Le date dei test di ammissione

6 SETTEMBRE: medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria (in lingua italiana);

8 SETTEBRE: medicina veterinaria;

13 SETTEMBRE: medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria (in lingua inglese);

15 SETTEMBRE: professioni sanitarie;

20 SETTEMBRE: scienze della formazione primaria;

23 SETTEMBRE: architettura;

28 SETTEMBRE: laurea magistrale delle professioni sanitarie.

Qual è il tuo giorno? Noi intanto ti facciamo un grosso in bocca al lupo!