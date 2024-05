«Social Sciences for Global Challenges» la facoltà per le sfide globali

Social Science for Global Challenges è un innovativa facoltà triennale in lingua inglese per le odierne sfide globali. L’intento è di creare nuove figure professionali per far fronte ai problemi attuali come i cambiamenti climatici, le pandemie o crisi mondiali. La proposta formativa ha origine dalla collaborazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia e la professoressa Silvia Figini, esperta nel campo delle relazioni internazionali.

Cosa prevede il percorso formativo

Il nuovo corso di laurea Social Science for Global Challenges è stato ideato per comprendere ed affrontare le nuove problematiche mondiali, attraverso una formazione disciplinare che comprende le aree socio-politiche, economiche ed antropologiche. Il programma in lingua inglese, stimolerà negli studenti le competenze trasversali di cui avranno bisogno, come problem solving, comunicazione efficace e lavoro di squadra.

Il primo anno gli studenti focalizzeranno gli studi nelle discipline chiave introduttive, che comprendono: Sociologia, Scienze Politiche, Storia Contemporanea ed Economia, fornendo le giuste competenze per affrontare temi sociali e politici che caratterizzano il mondo odierno. Verrà inoltre introdotto un corso avanzato di lingua inglese per dotare gli alunni delle giuste competenze per comunicare a livello internazionale.

Il secondo anno saranno approfonditi i temi già studiati. Verranno inseriti corsi sull’economia globale, sviluppo e sostenibilità, relazioni e politiche internazionali, continuando ad evolvere le competenze essenziali per lo svolgimento degli studi. L’introduzione di una seconda lingua straniera a scelta tra quelle offerte dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali rappresenterà un ulteriore vantaggio per chi aspira ad una carriera internazionale.

Il terzo anno gli studenti seguiranno dei corsi di specializzazione nelle aree trattate, integrando nuovi argomenti come i cambiamenti climatici, migrazioni forzate, disastri naturali e processi di inclusioni sociali. Saranno messi a disposizione tirocini ed attività formative, permettendo agli allievi di mettere in atto le conoscenze acquisite durante il percorso di studi, fornendo un’esperienza pratica ed orientata verso il lavoro.

Per chi è Social Science for Global Challenges?

Social Science for Global Challenges è una laurea per chi vuole fare la differenza nel mondo, utilizzando le proprie conoscenze per contribuire alla costruzione di un futuro sostenibile e giusto. Perfetto per chi aspira ad una carriera nelle organizzazioni internazionali, come l’ONU (Organizzazione Nazioni Unite), in Unione Europea oppure in altre organizzazioni non governative (ONG). Accedendo così alle amministrazioni pubbliche internazionali o imprese multinazionali.

Se vuoi iscriverti al corso di laurea Social Sciences for Global Challenges ti consigliamo di valutare il tuo livello di inglese con il nostro test gratuito!