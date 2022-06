Scienze della natura: perché frequentarla?

Scienze naturali è una categoria di corsi di studio le cui materie sono incentrate sulla comprensione, lo studio e la descrizione della natura. Le scienze della terra studiano una problematica sotto diversi aspetti, come quello idrologico, ambientale, demografico ecc.

Scienze della natura: quale offerta formativa?

L’insegnamento di scienze naturali comprende le materie:

chimica

biochimica

fisica

biologia

scienze agrarie: analizzano l’utilizzo sostenibile di flora e fauna per rispondere alle esigenze alimentari e di coltivazione.

geografia

scienza della terra

scienze della vita

nanoscienze

neuroscienze

scienze ambientali

scienze naturali interdisciplinari

biotecnologia

Scienze della natura: quali opportunità lavorative?

Il corso offre ai frequentanti solide conoscenze tali da sviluppare considerevoli competenze in fatto di:

monitoraggio dell’ambiente naturale in relazione alle sue componenti ecosistemiche

analisi dei problemi ambientali provocati dall’uomo e delle possibili soluzioni

analisi di comunità di organismi o di singole specie in relazione a realtà ambientali complesse

strategie per la difesa dell’ambiente naturale

interpretazione dei dati che si ottengono dal monitoraggio ambientale

I corsi di studio di Scienze della natura comprendono sia attività didattiche formative che esercitazioni sul campo. Si tratta di un corso di studi che mette a disposizione le nozioni necessarie per intraprendere il percorso di conservatori di musei, biologi, botanici, zoologi, guide naturalistiche ecc. Il corso prevede laboratori ed esercitazioni sul campo, in modo da formare in modo pratico le risorse nell’applicazione delle tecniche sperimentali e nell’analisi dei dati. Possono essere previsti tirocini esterni presso aziende, enti della pubblica amministrazione, laboratori, così come presso Università italiane europee.

Gli indirizzi di studio in scienze naturali non puntano a formare una risorsa espressamente orientata a una mansione in particolare. L’insieme delle materie specialistiche permette di sviluppare competenze che possono risultare utili per organizzazioni, associazioni, uffici di consulenza, enti della pubblica amministrazione.

Molti laureati rimangono in università per seguire un dottorato. Le figure formate in particolare sulla chimica possono trovare lavoro nelle industrie e nei laboratori farmaceutici; quelle che approfondiscono scienze ambientali o geografia possono lavorare nei contesti legati allo studio dell’ambiente come difesa del clima o pianificazione di interventi sul territorio.

L’ufficio orientamento dei rispettivi atenei si occupa tra le altre cose di eseguire un servizio di consulenza individuale. Gli incaricati si occupano di seguire le carriere degli studenti, ed erogano il servizio tutorato che viene in aiuto degli studenti lavoratori e di coloro che non possono seguire assiduamente le attività formative. Viene predisposto così un percorso di recupero di esercitazioni e un supporto didattico per sopperire alla frequenza non assidua. In questo modo gli studenti possono ultimare con più facilità il proprio percorso di studi.

Come accedere a Scienze della natura

Per accedere al Corso di Laurea in Scienze della Natura e dell’Ambiente occorre possedere conoscenze base di matematica, fisica, chimica, biologia, scienze della terra.