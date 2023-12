Saint Louis – Scuola di Musica

Saint Louis è la prima e unica Istituzione di Alta Formazione Artistica Musicale in Italia autorizzata dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca al rilascio di diplomi accademici di I e II livello, equivalenti a laurea magistrale specialistica. Attualmente sono aperte le iscrizioni per l’anno 2023/2024 presso le sedi di Milano e Roma.

I corsi di Sant Louis

Tra i corsi di musica è possibile scegliere tra i seguenti corsi che vedremo a breve nel dettaglio. Per gli appassionati di musica è possibile visitare la scuola e optare per il corso più adatto grazie agli Opne Days.

Prossimi Open Day 2024:

12 febbraio Jazz & Pop

13 febbraio Musica elettronica, Tecnico del suono, Composizione e musica da film, Musica Applicata, Songwriting

Jazz

La formazione del Dipartimento di Jazz spazia dalla origini del Jazz allo Swing, dal Be-bop al Free Jazz fino agli artisti del jazz contemporaneo, in una visione attuale e professionalizzante. Il Jazz Board, a capo del Dipartimento di Jazz, è composto da Ramberto Ciammarughi, Antonio Solimene, Umberto Fiorentino, Rosario Giuliani, Cristiano Mastroianni, Stefano Mastruzzi.

Pop e Songwriting

La formazione spazia dalle origini del Blues alla musica Pop-Rock italiana e internazionale, fino alle più recenti produzioni degli artisti contemporanei, attingendo ispirazione, tecniche e conoscenza anche da ambiti trasversali, quali la musica classica, la musica per film. il jazz e l’elettronica, in una visione attuale e professionalizzante. Diploma di Laurea in Popular Music.

Composizione, film scoring e musica applicata

La didattica è mirata alla formazione del compositore contemporaneo, che si muove con competenza nei vari ambiti di applicazione della musica, il cinema e la televisione, la pubblicità, i videogame, il teatro, le installazioni artistiche, attraverso una piena padronanza dell’armonia classica, contemporanea e modale, delle tecniche contrappuntistiche fino all’orchestrazione con strumenti reali e virtuali.

Musica elettronica

Il Dipartimento di Musica elettronica rappresenta lo stato dell’arte della tecnologia musicale; forma artisti, Music Producer e compositori di musica elettroacustica, attingendo ispirazione, tecniche e conoscenze anche da ambiti trasversali, quali la musica classica, la musica per film, il jazz e il rock, in una visione attuale e professionalizzante.

Tecnico del suono

l Dipartimento di Tecnico del suono, istituito nel 2002, è dedicato alla formazione di tecnici professionisti per concerti live, studi di registrazione, studi di montaggio per cinema e tv, studi di post-produzione audio-video. E’ stato il primo dipartimento in Italia autorizzato dal Miur per corsi accademici di primo e di secondo livello.

Musica classica

Un Dipartimento in piena fase di espansione e sviluppo, nel quale sono attivati i percorsi preaccademici e accademici di I e II Livello di chitarra classica, e a breve anche i corsi pre-accademici di canto lirico e pianoforte classico. Nel dipartimento di Musica Classica inoltre è unico in Italia.