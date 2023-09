SAE Institute da oltre 40 anni forma giovani creativi con la passione delle arti, dei media e della musica.

L’istituto eroga corsi progettati che tengono conto delle esigenze del mercato e prepara le prossime generazioni di professionisti in numerosi settori dell’industria culturale e creativa.

La sede è a Milano in via Trentacoste 14 e ospita 20 studi di registrazione e produzione in 2000mq si spazio a disposizione.

L’eccellenza dei corsi ha permesso a SAE Institute il riconoscimento dei propri corsi. Così che, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai sensi dell’art. 11 del DPR 212/2005 e con D.M. 280/2017, ha autorizzato SAE Italia all’attivazione e al rilascio dei relativi titoli di diploma accademico di primo livello dei corsi in Produzione Audio e Produzione Cinetelevisiva e Nuovi Media.

I corsi di SAE Institute

L’offerta formativa si compone da corsi triennali, biennali e corsi brevi. Vediamoli insieme.

Produzione Audio

Della durata di tre anni, il corso comprende lezioni di: Audio & mixaggio, sound design, progettazione e installazioni multimediali, storia della musica e dei media, basi di marketing e normativa per lo spettacolo.

Il corso permette di sviluppare capacità tecniche e operative di pari passo con l’espressione artistica e creativa attraverso la costante applicazione pratica dei concetti teorici.

Produzione Video

Questo corso della durata di 3 anni affronta i seguenti argomenti: tecniche di produzione audiovisiva, progettazione multimediale, post produzione, storia del cinema e dei media, basi di marketing e normativa per lo spettacolo.

Game Design

Prevede le seguenti aree interdisciplinari: Game engine and gameplay programming, interactive storytelling, C++ and C° Programming language, tools development, business of games.

Game Art

Con la qualifica di Diploma professionale, il corso prevede: 2D/3D modeling and animation, motion capture and videogame VFX, unity and unreal engine technical rigging, skinning, sculpting & texturing, art theory and visual design.

Music business

Dalla durata di due anni, il corso copre i seguenti ambiti: profiling and content management, marketing and law, business planning, artist and event management, research practice & society.

Studiare in SAE

Per i corsisti studiare in Sae significa imparare utilizzando attrezzatura più avanzata in studi di produzione professionali. Tra le risorse più importanti è presente una console analogica SSL 4000 G+, oltre a numerosi altri studi (Amek, Audient, Soundcraft, Allen&Heat, Avid) e una camera RED Gemini RAW 5K, oltre a numerose altre risorse (Canon, Panasonic, Tiffer, Arri, Zeiss).

Inoltre, gli studenti hanno la possibilità di creare un portfolio personale dei progetti creati in aula e supervisionati dai docenti.