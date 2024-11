Riscatto di Laurea: qui la guida completa

Il riscatto di Laurea ai fini pensionistici, è un’opportunità che ti permette di valorizzare gli anni che hai dedicato allo studio trasformandoli in contributi per la tua pensione anticipando l’età pensionabile o, addirittura, aumentando l’importo della tua pensione.

In questo articolo, andremo ad esplorare nel dettaglio le informazioni e modalità necessarie per procedere con la richiesta.

Simulatore INPS, calcola il tuo riscatto di Laurea

L’INPS ha messo a disposizione un simulatore online che dà modo di calcolare il costo di riscatto di Laurea. Questo strumento, accessibile a tutti, fornisce rapidamente una stima del costo di riscatto e l’impatto che avrebbe sulla pensione.

Per utilizzare il simulatore ti basterà accedere alla pagina dedicata sul sito ufficiale dell’INPS ed inserire i seguenti dati:

Data di nascita

Sesso

Durata del corso di studi

Data inizio e fine del corso di studi

Stato lavorativo (se in questo momento stai lavorando)

Nel caso in cui non hai mai lavorato il sistema ti fornirà in pochi istanti le informazioni di cui hai bisogno. Se invece hai già avuto esperienze lavorative, il sistema dovrà effettuare ulteriori controlli, come la data del primo stipendio, la gestione previdenziale dell’INPS e la retribuzione percepita.

Una volta che il simulatore elabora tutti i dati e le informazioni fornite, indicherà se il riscatto di Laurea influirà su l’età pensionistica o sull’aumento dell’importo erogato per la pensione. È importante sottolineare che i risultati forniti servono solo per avere un’idea della propria situazione. Per avere informazioni più dettagliate sarà necessario consultare la sezione dedicata al riscatto di Laurea sul sito dell’INPS, a cui potrai accedere tramite SPID o CIE.

Come inoltrare la domanda

Per inoltrare la domanda del riscatto di Laurea hai diverse possibilità a tua disposizione.

Online . Potrai mandare la richiesta direttamente sul sito dell’INPS, accedendo tramite SPID o CIE.

. Potrai mandare la richiesta direttamente sul sito dell’INPS, accedendo tramite SPID o CIE. Patronato . Hai la possibilità di fare richiesta al patronato od un intermediario dell’INPS.

. Hai la possibilità di fare richiesta al patronato od un intermediario dell’INPS. Call Center. In alternativa puoi chiamare il Call Center INPS al numero verde 803 164 (da rete fissa) o 06 164164 (da cellulare).

Quando conviene effettuare il riscatto

Riscattare la Laurea non è sempre economico, la convenienza dipende da diversi fattori.

Età di inizio lavoro . Per chi ha iniziato a lavorare entro i 24 anni, vi è un maggior vantaggio nel riscattare la laurea, perché, in questo modo, potrà anticipare l’età della pensione. Chi invece ha iniziato a lavorare tra i 24 e i 29 anni, otterrà un beneficio parziale. Mentre chi ha iniziato dopo i 30 , il riscatto non influirà sull’età, ma solo sull’importo.

. Per chi ha iniziato a lavorare entro i 24 anni, vi è un maggior vantaggio nel riscattare la laurea, perché, in questo modo, potrà anticipare l’età della pensione. Chi invece ha iniziato a lavorare tra i 24 e i 29 anni, otterrà un beneficio parziale. Mentre chi ha iniziato dopo i 30 , il riscatto non influirà sull’età, ma solo sull’importo. Anno di inizio lavoro . Chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996 può beneficiare del riscatto light, che permette una quota fissa per ogni anno di studio. Chi ha iniziato dopo il 1996 dovrà pagare la quota ordinaria.

. Chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996 può beneficiare del riscatto light, che permette una quota fissa per ogni anno di studio. Chi ha iniziato dopo il 1996 dovrà pagare la quota ordinaria. Sistema pensionistico. Il sistema pensionistico che hai influenza con il riscatto e gli effetti sulla pensione.

Informati subito sul tuo riscatto di Laurea!

Il riscatto di Laurea è un’opportunità da valutare a seconda della situazione. Grazie al simulatore INPS avrai dei risultati approssimativi in pochi istanti, con i quali potrai farti un’idea se procedere al riscatto oppure attendere. È importante informarsi sulle opzioni che hai a disposizione, i requisiti e modalità di pagamento per scegliere la soluzione più adatta a te!