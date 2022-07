Orientamento: al corso di laurea in informatica

L’informatico è una figura professionale alla quale è richiesto senso tecnico, capacità di lavoro con metodo, precisione e attenzione ai dettagli, capacità di analisi, capacità di comprensione delle esigenze del cliente e di rapportarsi con i colleghi del team oltre, ovviamente, a interesse per le discipline connesse all’informatica e per gli strumenti digitali.

Il corso di studi in Informatica include in gran parte argomenti legati all’informatica come: algoritmi, sistemi operativi, programmazione C++ e Java, oltre a nozioni di informatica, inglese, fisica e matematica.

Quali opportunità di lavoro dal Corso di laurea in Informatica?

L’informatica è una professione che offre un numero sempre maggiore di opportunità di lavoro con il passare del tempo.

L’informatico, in base alla specializzazione intrapresa, può occuparsi di diverse funzioni attinenti:

gestione progetti ICT

assistenza e consulenza

Gestione dati digitali

Gestione infrastrutture

Sviluppo applicazioni

quali:

installare sistema operativo e software sul computer

definire e/o implementare le infrastrutture informatiche di una organizzazione

gestire le richieste dei clienti in fatto di applicazioni informatiche

svolgere formazione ai clienti in merito ai servizi informatici

identificare le minacce digitali e prendere adeguate contromisure

gestire le procedure di trattamento dei dati personali secondo le modalità di Legge

mettere a punto le procedure opportune per la salvaguardia dei dati (backup, installazione firewall ecc.)

installare reti informatiche

gestire database

sviluppare applicazioni informatiche e interfacce per rispondere a esigenze su misura

pianificare e sovrintendere progettazione e realizzazione di sistemi ICT

Gli informatici possono trovare lavoro presso:

aziende di sviluppo informatico

negozi di apparecchiature informatiche

centri informatici

reparti di logistica di medie e grandi aziende

reparti informatici di amministrazioni pubbliche, banche, assicurazioni

Il corso di studio in informatica prevede la possibilità di acquisire competenze teoriche e pratiche attraverso esercitazioni nei laboratori, e al percorso di alternanza scuola-lavoro mediante stage aziendali presso aziende del settore. Tra le materie specifiche di questo corso di laurea vi sono: tecnologie informatiche, scienze e tecnologie applicate, sistemi di rete, progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni, tecnologi e tecniche di rappresentazione grafica.

Orientamento del Corso di Laurea in Informatica

Il servizio di orientamento serve a supportare coloro che intendono proseguire il proprio percorso formativo con una specializzazione di studi incentrata sull’informatica.

Le attività di orientamento servono a rendere gli studenti delle superiori consapevoli delle caratteristiche e dell’offerta formativa del corso di laurea in informatica. Esse prevedono quindi attività formative sull’offerta del corso e divulgazione anche attraverso incontri tenuti in laboratorio, per illustrare al meglio le attività scientifiche e tecnologiche connesse all’informatica.

Durante gli incontri di formazione gli studenti e le loro famiglie possono ascoltare dal vivo l’esperienza degli iscritti al corso e le proposte degli atenei per il corso di studio in questione.

I servizi di orientamento prevedono tutor di processo che si occupano di fornire risposte agli aspiranti studenti interessati a conoscere i dettagli dell’offerta formativa del corso in informatica. Nel corso delle giornate di orientamento viene presentata l’offerta formativa del corso in informatica e vengono organizzati incontri con le matricole per fornire indicazioni su come vengono organizzati e svolti gli insegnamenti.

Le attività di orientamento comprendono incontri con gli insegnanti del corso di studi, visite guidate presso le sedi universitarie e i locali del Dipartimento. Gli studenti possono così esplorare i locali didattici, parlare con i docenti, approfondire la proposta formativa del corso di studio.

Inoltre sono in genere presenti nel corso degli eventi dei momenti di incontro tra studenti e aziende, per comprendere le esigenze del mondo del lavoro e partecipare a primi incontri conoscitivi.