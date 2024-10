Open Jam. Il più grande festival sulle prospettive del lavoro

Il 21 e 22 novembre al Palacongressi di Rimini si terrà la 3° edizione di Open Jam 2024. Un evento in cui i giovani si incontrano per disegnare il futuro del lavoro, definire le prospettive e trovare soluzioni innovative per l’avvenire.

Il benessere del futuro, l’impatto dell’intelligenza artificiale, deicambiamenti demografici e dell’avoluzione del panorama politico.

L’evento è riservato agli under 30, in programma al Palancogressi di Rimini giovedì 21 e 22 novembre. Un laboratorio che vuole affrontare i trend globali e le sfide più urgenti del nostro tempo: un punto di incontro intergenerazionale che ha lo scopo di raccogliere le aspirazioni e progettare le azioni che possano ridisegnare il mondo del lavoro di oggi e di domani.

L’evento Open Jam

IL PROGRAMMA:

nel corso della due giorni di Open Jam spazio a riflessioni, confronti e scambi sui temi più attuali che riguardano la società e il mondo del lavoro: intelligenza artificiale generativa, cambiamenti demografici, equilibri e disequilibri mondiali e i principi per favorire il benessere e la felicità a lavoro.

Durante il festival Open Jam sarà presente anche il Corner Genzy, uno spazio in cui poter rispondere a domande sul mondo della scuola e del lavoro, raccontare una storia vissuta in prima persona, partecipare al “confessional corner” per esprimere la propria libera opinione sugli argomenti trattati e sul festival in ogni sua declinazione.

La giornata del 21 novembre sarà dedicata ad attività interattive volte a ripensare il significato del lavoro in relazione ad alcuni tra i concetti fondamentali della nostra società: libertà, solidarietà, responsabilità, uguaglianza, equità, realizzazione, sviluppo e benessere.

Venerdì 22 novembre si discuterà di innovazione e trasformazione digitale, di strategie efficaci per trasmettere valori e comunicare in maniera efficiente, di motivazione e miglioramento delle prestazioni lavorative e di altre sfide che oggi le organizzazioni si trovano ad affrontare, per arrivare alla condivisione di possibili soluzioni.