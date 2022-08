Il catalogo si ingigantisce: nuovi corsi di laurea alla Sapienza

Per l’anno accademico 2022/23 La Sapienza di Roma attiverà in tutto 700 nuovi corsi di laurea.

Questi saranno ripartiti tra corsi di laurea triennale, a ciclo unico, magistrale, dottorati, master sia di primo che di secondo livello nonché corsi di formazione e specializzazione.

Inoltre, il nuovo catalogo dei corsi della Sapienza conterà ben 300 corsi di laurea (triennale e magistrale) di cui 35 saranno erogati esclusivamente in lingua inglese.

In arrivo nuovi corsi di laurea per il 2022

La Sapienza erogherà per l’anno 2022/23 otto nuovi corsi di laurea, aumentando così il valore della sua offerta formativa.

Uno di questi sarà il corso di laurea triennale in Comunicazione e Interpretariato in Lingua dei segni italiana (LIS e LISt). L’attivazione di questo corso riconosce alla Sapienza il titolo di essere la prima e (per ora) unica università in Italia a riconoscere una laurea agli interpreti della lingua dei segni italiana.

Altri nuovi corsi universitari erogati dalla Sapienza saranno Filosofia e Intelligenza Artificiale, Ingegneria dell’Innovazione Tecnologica per l’Edilizia, Molecular biology, Medicinal Chemistry and Computer Science for Pharmaceutical Applications e Scienze matematiche per l’intelligenza artificiale per quanto riguarda le lauree triennali.

Ci sarà una nuova magistrale a ciclo unico: Dentistry and Dental Prosthodontics e degli innovativi corsi di laurea magistrale. Fra questi troviamo Cognitive Forensic Sciences e Gender studies, culture e politiche per i media e la comunicazione.

Alla scoperta dei corsi di laurea 2022/23 della Sapienza

Tutti siamo curiosi di scoprire questi nuovi e innovativi corsi che la Sapienza metterà a disposizione per il 2022/23.

Scopriamo insieme le informazioni più interessanti per ogni corso di laurea.

Comunicazione e Interpretariato in Lingua dei segni italiana (LIS e LISt)

Il corso di studi in Comunicazione e Interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS o LISt) è un corso che mirerà a formare degli interpreti professionisti nel campo della lingua dei segni italiana. Il corso, oltre a erogare insegnamenti relativi alla linguistica in generale, punterà anche a fornire una conoscenza più approfondita della legislazione riguardante la disabilità, nonché di aspetti psicologici, antropologici e delle specifiche necessità didattiche della comunità sorda. Il corso sarà caratterizzato anche da una forte componente pratica per tutti e tre gli anni. Oltre alla lingua dei segni italiana, si farà spesso riferimento anche alle lingue dei segni internazionali e a quella tattile. Nel secondo e terzo anno saranno previste anche attività di tirocinio e stage per mettere in pratica le conoscenze e le competenze acquisite.

Questo sarà un corso ad accesso programmato locale. Esso prevedrà, dunque, il superamento di un test di ingresso (TOLC) composto da 50 domande. Queste saranno ripartite come segue:

30 domande di comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana;

10 domande di cultura e conoscenze acquisite durante gli studi;

10 quesiti di ragionamento logico.

Alla fine della prova, si procederà con un test per verificare la conoscenza della lingua inglese.

Il non superamento della prova non prevede l’esclusione dello studente dal frequentare il corso di studi. Quest’ultimo, infatti, dovrà solo colmare degli obblighi formativi. Per riuscirci dovrà superare determinati esami entro la fine del primo anno accademico.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutte le modalità per accedere vi consigliamo di consultare il sito del corso e il bando pubblicato direttamente dalla Sapienza.

Filosofia e intelligenza artificiale

Filosofia e intelligenza artificiale è un corso laurea innovativo erogato dalla Sapienza per la prima volta nell’anno 2022/23.

Durante il percorso, lo studente acquisirà una formazione filosofica che mirerà ad approfondire il concetto dell’intelligenza artificiale, della sua applicazione e delle sue conseguenze etiche e sociali.

Quello dell’intelligenza artificiale è un tema molto all’avanguardia e che, ormai, è al centro del dibattito pubblico e della nostra società. Lo scopo del corso è quello di formare professionisti in grado di gestire situazioni che riguardano la messa a disposizione dei dati personali; di indirizzare alla trasparenza dei processi e alla privacy di questi ultimi. Inoltre, gli insegnamenti affronteranno tematiche relative alle prospettive a lungo termine che riguarderanno i cambiamenti sociali e umani che deriveranno dall’adozione delle nuove tecnologie.

Il primo anno di corso sarà caratterizzato da insegnamenti filosofici e ingegneristici accostati già da subito ad attività di tirocinio. Al terzo anno, lo studente avrà la possibilità di scegliere se approfondire particolarmente la parte filosofica o quella ingegneristica.

Anche in questo caso, per accedere lo studente dovrà svolgere un TOLC che, se non verrà superato, stabilirà l’obbligo di formare dei debiti formativi.

La prova sarà strutturata in 50 domande da svolgere in 100 minuti. Queste ultime saranno suddivise allo stesso modo di quelle previste nel corso sopracitato.

Per maggiori info e per conoscere tutte le modalità di iscrizione vi consigliamo di visitare la pagina del corso e il relativo bando.

Ingegneria dell’Innovazione Tecnologica per l’Edilizia

Il corso di studio in Ingegneria dell’Innovazione Tecnologica per l’edilizia si pone come obiettivo quello di formare professionisti capaci di applicare tecnologie innovative e ICT con il fine di garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale nel campo dell’edilizia.

Anche in questo caso, come per i corsi precedentemente illustrati, lo studente potrà accedere al corso previa verifica delle conoscenze che sarà valutata tramite un test di ingresso. Se il test non verrà superato, lo studente dovrà assolvere a degli obblighi formativi.

Vi invitiamo a consultare la pagina del corso di studi e il relativo bando per avere maggiori informazioni sul corso e sulle modalità di iscrizione.

Molecular biology, Medicinal Chemistry and Computer Science for Pharmaceutical Applications

Molecular biology, Medicinal Chemistry and Computer Science for Pharmaceutical Applications è un corso di laurea erogato dalla Sapienza interamente in lingua inglese e che fa parte delle lauree in Scienze e Tecnologie Farmaceutiche.

Coloro che porteranno a termine questo percorso saranno in grado di stare al passo con i tempi nell’ambito della ricerca biomolecolare e farmaceutica ormai caratterizzata dal continuo progredire della tecnologia.

Prima di accedere al corso di studi, lo studente dovrà svolgere un test di verifica delle conoscenze, in cui saranno anche valutate le competenze linguistiche. Il candidato, infatti, deve dimostrare di sapere la lingua inglese almeno a un livello B2. Il non superamento della prova prevedrà il soddisfacimento degli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi).

Si prega di consultare il sito del corso e il relativo bando per maggiori informazioni e per conoscere approfonditamente le modalità di ammissione.

Scienze matematiche per l’intelligenza artificiale

Lo studente, dopo aver frequentato questo corso, avrà acquisito conoscenze e competenze tipiche di un corso di laurea in matematica. Queste ultime, chiaramente, saranno affiancate da insegnamenti di informatica che tratteranno argomenti relativi agli algoritmi e alla programmazione. Questi concetti saranno propedeutici per introdurre gli innovativi discorsi dell’intelligenza artificiale e del machine learning.

Il corso non è ad accesso programmato, ma gli studenti che intendono iscriversi devono dimostrare di avere delle buone conoscenze soprattutto in ambito matematico. Per questo, sarà necessario eseguire un TOLC che, se non superato, attiverà l’obbligo di dover assolvere a dei debiti formativi.

Per maggiori informazioni sulle modalità di accesso e sul corso, vi consigliamo di consultare la pagina del corso di studi e il relativo bando.

Dentistry and Dental Prosthodontics

Il corso in Dentistry and Dental Prosthodontics sarebbe il corso di Odontoiatria e Protesi dentaria ma svolto completamente in lingua inglese. Il corso di studi fornirà una visione del campo a livello internazionale e per questo offrirà molte opportunità di esperienze di studio all’estero.

Il percorso di studi sarà della durata di 6 anni e sarà ad accesso programmato. Per accedere, gli studenti dovranno quindi superare un test di ingresso erogato dal MUR. Il giorno e l’ora della prova verranno comunicate dal MUR il 30 agosto 2022.

Vi consigliamo di consultare la pagina del corso e il relativo bando per maggiori informazioni e modalità di ammissione.

Cognitive Forensic Sciences

Questo corso ha come scopo quello di formare professionisti sui temi delle scienze cognitive applicate al contesto giuridico-forense. Questa formazione permetterebbe di arrivare a una visione complessiva e più approfondita dell’evento criminoso.

Per accedere a questo corso di laurea magistrale, oltre a un titolo universitario triennale, bisogna aver conseguito almeno 40 CFU in determinati settori scientifico-disciplinari.

Un altro requisito fondamentale sarebbe quello di essere in possesso di un livello B2 di inglese.

Per acquisire più info sul corso e le modalità di accesso consigliamo di consultare la pagina del corso sul sito della Sapienza e il relativo bando.

Gender studies, culture e politiche per i media e la comunicazione

Gender studies, culture e politiche per i media e la comunicazione è un corso di laurea magistrale che ha lo scopo di formare dei professionisti che abbiano una conoscenza dettagliata nell’ambito degli studi di genere così da dialogare con enti di studio e ricerca consolidati a livello internazionale.

Il laureato riuscirà a fare un’attenta analisi dell’argomento nel mondo della comunicazione e dei media ma non solo. Il professionista, infatti, si impegnerà a sviluppare una prospettiva gender sensitive e una promozione dell’identità di genere nei campi della produzione dei contenuti di carattere informativo, culturale, istituzionale, politica e dell’intrattenimento.

Prima di accedere al corso di laurea, lo studente sarà sottoposto a una verifica dei requisiti necessari e della preparazione personale.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare la pagina del corso e il relativo bando.

Potete consultare anche le opinioni relati ai nuovi corsi di studio della Sapienza per il 2022/23 direttamente qui!