Nobel Medicina 2024. I microRNA rivoluzionano la genetica

Il premio Nobel per la Medicina 2024 è stato assegnato agli scienziati statunitensi Victor Ambros e Gary Ruvkun per la rivoluzionaria scoperta dei microRNA, dei minuscoli frammenti di RNA che hanno un ruolo fondamentale nella regolazione dell’espressione genica. Con questa scoperta, la concezione dello studio dei meccanismi fondamentali della vita viene stravolta, fornendo nuove prospettive per la diagnosi e cura di numerose malattie.

Cosa sono i microRNA?

Prova ad immaginare un articolato sistema di controllo il quale, con moltissimi interruttori che accendono e spengono geni, manovra il funzionamento degli organismi. I microRNA sono proprio questi interruttori che regolano l’espressione genica, attivando e disattivando determinati geni a seconda delle situazioni. I microRNA si legano a specifici mRNA e vanno o a bloccare la produzione delle proteine o a danneggiare lo stesso mRNA per modulare l’attività dei geni. Ciò comporterà quindi la presenza o meno di un gene a seconda del momento.

La ricerca inizia nel 1993, quando i due scienziati, che allora lavoravano separatamente, individuarono il primo microRNA lin-4 in un verme nematode. Inizialmente gli studi non ricevettero la giusta considerazione, in quanto si pensava fosse un caso isolato e presente solo in determinate specie. Ma quando Ruvkun identificò il secondo microRNA let-7, presente anche nell’uomo, dimostrò come i microRNA sono un meccanismo che effettivamente regola la genetica universale.

Il Nobel per la Medicina porta nuove prospettive sullo studio della genetica

La scoperta dei microRNA ha stravolto il mondo della biologia genetica e della medicina, aprendo le strade a nuovi studi e trattamenti di molte malattie. Questi infatti ricoprono un ruolo fondamentale nei processi biologici, come lo sviluppo dell’embrione, di malattie o di cancro, che sono proprio alterazioni nell’espressione dei microRNA. Molti microRNA possono comportarsi da oncosoppressori e bloccare il processo di crescita tumorale, altri invece potrebbero andare a intensificare l’attività di produzione delle cellule cancerose.

Tuttavia, grazie alla loro capacità di regolare l’espressione genica, i microRNA sono spesso bersagli di trattamenti terapeutici, che potrebbero andare ad ostacolare il loro lavoro. Ad oggi quindi sono in corso numerosi studi per sviluppare farmaci o tecnologie che non vanno a disturbare i loro processi oppure a ricreare le loro funzioni andando a limitare lo sviluppo di patologie.

Un Nobel per la Medicina rivoluzionario che apre nuovi orizzonti

Il premio Nobel per la Medicina 2024 rappresenta un traguardo, non solo per gli scienziati Ambros e Ruvkun, ma anche per il mondo della ricerca scientifica e medica, aprendo le porte a nuovi studi ed orizzonti. Con la loro scoperta hanno rivoluzionato la comprensione della biologia molecolare e di determinati meccanismi genetici, fondamentali per lo sviluppo della vita e la cura di svariate malattie.

Questo riconoscimento sta a testimoniare l’importanza della ricerca scientifica e medica e di come le innovazioni che portano, possano migliorare la nostra vita. Lo scorso anno il premio Nobel per la Medicina venne assegnato agli scienziati Karikò e Weissman, per la loro scoperta dei vaccini COVID-19 a mRNA, che hanno permesso lo sviluppo di vaccini.