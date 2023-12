MADE- Accademia di Belle Arti

MADE è un’accademia che si dà l’obiettivo di lavorare nel punti di intersezione fra design, arte, mestieri, tradizione e cultura locale, dando vita a una piattaforma operativa che vede la sua collocazione nel Sud, a Siracusa in particolare, tornando a investire in un’area troppo spesso trascurata.

I corsi del MADE

Tutti i corsi propost da MADE sono riconosciuti dal ministero della Pubblica Istruzione e Ricerca e i titoli sono equipollenti alla Laurea di primo livello.

Il Corso di Design

Questo corso è in collaborazione con Studio Formafantasma e si pone l’obiettivo di rispondere alle urgenze ecologiche globali e contemporanee. Si affronterà lo studio e l’applicazione dei nuovi sistemi produttivi e di informazione digitale e, allo stesso tempo, di quelli locali e artigianali. Gli studenti lavoreranno con materiali, disegneranno nuovi prodotti e penseranno al modo corretto per farli conoscere.

Arti visive

Visual Realities è un percorso strutturato sui principi fondanti di MADE Program. Declinatio nell’ambito della narrazione visiva, all’incrocio tra graphic design e fotografia, illustrazione e video. Il corso ha l’obiettivo di preparare gli studenti ai nuovi contesti e al ruolo che le arti visive assumono nei confronti di un paesaggio culturale in continua trasformazione.

Animation & CGI

In collaborazione con Red Raion è un proposta formativa in grado di preparare professionisti nell’ambito dell’animazione digitale, del videogame e della produzione audiovisiva. Il percorso di studi è costruito sulla base delle principali fasi del ciclo di vita di un progetto di animazione, con approfondimenti su tutti gli aspetti di computer grafica che ne caratterizzano lo sviluppo, e sui fondamenti di game design utili alla elaborazione di progetti animati in real-time.

Summer School

MADE Labs è la Summer School internazionale di MADE Program

Una serie di workshop e di lecture incentrati su un tema ogni anno diverso, tenuti da artisti, architetti e designer di rilievo internazionale e frequentati da studenti provenienti da tutto il mondo.

MADE SUMMER è la Summer School residenziale gratuita di MADE Program

Un ciclo di laboratori totalmente gratuiti (l’Accademia ospita anche a dormire gli studenti che provengono da lontano) aperti a studenti di 4a e 5a superiore.