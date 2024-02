L’università eCampus da il via ai 30 CFU

Sono arrivi i 30 CFU per i corsi di abilitazione all’Università eCampus. Infatti, come prevedeva il decreto legge, le Università telematiche possono attivare i corso di abilitazione e l’Ateneo di Novedrate è il primo a dare il via a questo nuovo ciclo di studio.

In attesa del Decreto che chiarisca le sorti dei 36 CFU e 60 CFU, vediamo cosa sono i 30 CFU e a chi sono rivolti.

I 30 CFU sono dei crediti indispensabili per l’insegnamento, disciplinati dal DPCM 4 agosto 2023 art. 13 comma 1 il nquale Coloro che sono già abilitati a una classe di concorso possono conseguire l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso.stabilisce che chi è già abilitato a una classe di concorso o specializzato sul sostegno può accedere al percorso 30 CFU per conseguire un’altra abilitazione.

Modalità del corso e frequenza dei 30 CFU

Il corso viene erogato in modalità online sincrona. Le lezioni si svolgeranno su piattaforma dedicata con controllo di frequenza e accessi, saranno organizzate in cicli e verranno effettuate prevalentemente nel fine settimana. I calendari delle singole classi ancora non sono stati pubblicati, ma si prega i diretti interessati di compilare il form per richiedere l’accesso al corso.

La prova finale è in presenza e consiste in una prova scritta (intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina) e una lezione simulata. Per l’accesso alla prova finale è necessaria una percentuale minima pari al 70 per cento per ogni attività formativa.

Le classi di concorso

Le classi di concorso accreditate all’università eCampys sono le seguenti:

A11 – Discipline letterarie e latino

A12 – Discipline letterarie

A13 – Discipline letterarie latino e greco

A18 – Filosofia e Scienze umane

A19 – Filosofia e Storia

A22 – Italiano Storia e Geografia

A23 – Lingua italiana per discenti di lingua straniera

A26 – Matematica

A27 – Matematica e fisica

A28 – Matematica e Scienze

A45 – Scienze economico – aziendali

A46 – Scienze giuridico – economiche

A47 – Scienze matematiche applicate

A48 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A49 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado

A54 – Storia dell’Arte

A01 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado

A04 – Design del libro

A05 – Design del tessuto e della moda

A08 – Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica

A09 – Discipline grafiche pittoriche e scenografiche

A10 – Discipline grafico-pubblicitarie

A17 – Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A62 – Tecnologie e tecniche per la grafica