LUMSA, 30 novembre Open Day a.a. 2025-2026

La LUMSA è una delle università più rinomate in Italia. Con la sua vasta offerta formativa, che comprende lauree e corsi post-laurea, ha l’obiettivo di formare gli studenti con un forte senso critico ed una solida preparazione accademica, affinché possano sviluppare un’adeguata visione globale della realtà.

Per introdurre i corsi di laurea dell’anno accademico 2025-2026, l’ateneo ha organizzato l’Open Day che si terrà sabato 30 novembre nelle sue due sedi: Roma e Palermo. Questo appuntamento è dedicato a tutti gli studenti degli ultimi anni di liceo e tutti i laureati o laureandi che desiderano approfondire la propria formazione universitaria.

Perchè partecipare all’Open Day della LUMSA?

L’Open Day è un evento in cui l’Università LUMSA fornirà a tutti gli interessati le informazioni necessarie riguardo offerta formativa, strutture e servizi che l’ateneo offre. Partecipare sarà fondamentale per avere una chiara idea dei corsi di laurea offerti, quali saranno le modalità di iscrizione ed i test che sono previsti.

Durante l’evento sarà possibile:

Incontrare i docenti universitari per conoscere il loro programma di studio ed avere un confronto riguardo le eventuali opportunità di carriere associate ad un determinato corso.

Visitare il campus tramite visite guidate ed esplorare le strutture che la LUMSA mette a disposizione, come aule, laboratori, biblioteche ed altri spazi.

Conoscere le agevolazioni economiche che l'ateneo offre, come borse di studio o altri bonus. La LUSMA mette a disposizione molte agevolazioni economiche per studenti meritevoli e studenti con difficoltà economiche finanziarie.

Appuntamento a Roma e Palermo

Gli eventi Open Day verranno organizzati sabato 30 novembre 2024 nelle due sedi principali della LUMSA, a Roma e Palermo.

Gli Open Day a Roma avranno luogo presso la sede di via Pompeo Magno 28, nel cuore del quartiere Prati. L’evento inizierà alle ore 09:00 e sarà dedicato principalmente ai corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico che l’ateneo offre. I partecipanti potranno prendere parte all’introduzione dei corsi, incontrare docenti ed ambientarsi nel polo universitario romano. Saranno, inoltre, disponibili i rappresentanti dell’Ufficio Orientamento per assistere i futuri studenti e fare chiarezza riguardo le eventuali procedure di iscrizione ed ammissione ai corsi.

A Palermo invece l’evento si svolgerà in via Filippo Parlatore 65, a partire dalle 09:30. Anche qui, verranno presentati tutti i corsi di laurea che l’ateneo mette a disposizione. Il programma prevede un tour guidato presso le strutture universitarie, al fine di offrire ai futuri studenti una panoramica completa riguardo la vita accademica ed i servizi offerti all’interno del campus.

Test di ammissione e test di lingua inglese

Sempre sabato 30 novembre, gli studenti potranno sostenere i test di ammissione e testi di posizionamento della lingua inglese direttamente online dalle ore 14:30, obbligatori per accedere ai vari corsi di laurea che l’ateneo mette a disposizione. Per partecipare ai test dovrai iscriverti entro il 25 novembre direttamente sul portale LUMSA.

I test di ammissioni sono destinati a tutti gli studenti che vogliono iscriversi ad un corso di laurea, triennale o magistrale che sia. Questi test, strutturati per valutare le conoscenze in ambiti di logica, matematica o lingua italiana, vengono organizzati per valutare l’idoneità del candidato al corso prescelto.

In aggiunta, il test di posizionamento di lingua inglese è dedicato a chi vuole intraprendere un corso erogato in lingua inglese o partecipare a programmi di scambio internazionale, come il programma Erasmus+.

Non arrivare impreparato, completa i nostri Test gratuiti

Partecipare all’evento Open Day è un’occasione unica per scoprire l’offerta formativa che la LUMSA propone e ricevere informazioni necessarie dal personale dell’ateneo. Tuttavia, per sfruttare al meglio questa opportunità, noi di Universita.it mettiamo a disposizione un Test di Orientamento Universitario completamente gratuito che ti aiuterà ad identificare le aree di studio per le quali sei più predisposto. Molti studenti si trovano indecisi davanti alle lunghe liste di corsi di studio che le università solitamente propongono, ma con il Test di Orientamento avrai una visione più chiara sul percorso adatto a te.

Inoltre, sempre sul nostro sito, abbiamo una sezione dedicata a tutti i test di ammissione, con i quali potrai esercitarti prima di svolgere quello ufficiale. Non arrivare impreparato all’Open Day, approfitta dei nostri test per arrivare al 30 novembre e fare una scelta consapevole ed informata sul tuo futuro accademico.

Iscriviti ora all’Open Day della LUMSA

Per partecipare ti basterà completare la registrazione online, o per Roma o per Palermo. Una volta registrato, riceverai una conferma di prenotazione con annesse tutte le informazioni dettagliate sull’evento.

Non perdere l’occasione di scoprire tutto ciò che l’Università della LUMSA ha da offrire!