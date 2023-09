L’istituto Marangoni, tra arte e moda

Presentiamo oggi, l’Istituto Marangoni, una realtà attiva dal 1935. L’accademia promuove 4 macro categorie: Arte, Moda, Design, Fragranze e Cosmetica.

La prestigiosa accademia ha sedi italiane a Milano e a Firenze e sedi internazionali a Londra, Parigi, Dubai, Miami, Mumbai, Shangai e Shenzhen. Nelle sedi di Milano, Firenze, Parigi e Londra è possibile seguire corsi accreditati localmente equivalenti ad una laurea triennale o ad un percorso post-laurea. Infatti, i corsi erogati sono riconosciuti e equiparati con gli standard ministeriali di riferimento analogamente ai corsi di laurea triennale o post-laurea validi per il proseguimento degli studi presso Accademie e/o Università o per lavorare nell’ambito prescelto.

I corsi dell’Istituto Marangoni

Come anticipato i corsi proposti dall’accademia fanno capo alla Moda, Arte, Design, Fragranze e Cosmetica.

Scopriamoli nel dettaglio.

Moda

La Scuola di Moda offre un’ampia varietà di programmi triennali, master e postgraduate, corsi brevi nelle aree del fashion design, fashion styling e fashion business per rispondere al meglio alle esigenze degli studenti.

Fashion Design

I programmi di studio in Fashion Design sono orientati alla professionalità e alle esigenze del settore. I partecipanti lavorano su progetti e studiano tramite un’analisi approfondita della produzione di abbigliamento e accessori. Attraverso varie fasi del processo di progettazione dall’illustrazione di moda, modellistica, taglio, costruzione o prototipazione, fino al capo o al prodotto finito.

Fashion Styling

I corsi indagano su come creare una connessione attraverso l’immagine, esprimere una storia e un’emozione attraverso lo stile e proporre le idee più innovative della moda.

Fashion Business

Tutti i corsi in Fashion Business sono ottimizzati e specifici per il sistema moda in continua evoluzione. Gli studenti collaboreranno con alcune aziende alla gestione del marchio e alla creazione di nuovi prodotti.

Design

La Scuola di Design offre numerosi corsi nelle aree del design d’interni, product design e visual design.

Interior Design

I partecipanti lavorano su progetti che abbracciano siti residenziali, commerciali o per il tempo libero, lavorando alla progettazione o alla ristrutturazione dello spazio in questione.

Product Design

I partecipanti lavoreranno sullo sviluppo di mobili di lusso, articoli su misura o prodotti innovativi per il design industriale e la commercializzazione.

Visual Design

Gli studenti lavorano su video, animazione, interazione e motion graphics, tutti fondamentali per comunicare, promuovere o vendere una visione, un prodotto o un evento, nell’arena visiva contemporanea di oggi.

Arte

I corsi d’Arte si svolgono a Firenze e offrono la possibilità di immergersi nel mondo dell’arte, della comunicazione visiva e del settore moda.

Multimedia Arts

Il corso si concentra sulla figura dell’artista, messa a confronto con le nuove tecnologie, le potenzialità dei linguaggi audiovisivi e la sfida del mondo virtuale.

Art Curating & Management

Questo corso offre un percorso critico e curatoriale, con l’obiettivo di formare dei professionisti che potranno lavorare nel sistema dell’arte e della cultura.

Fragranze e Cosmetica

Sono sei i corsi di questa categoria e sono proposti a Milano, Firenze, Parigi e Dubai.

Fragrances & Cosmetics Management

Il corso si tiene a Parigi e Dubai e tratta ogni aspetto del ruolo del brand e del product manager. Tra cui la creazione del desiderio tra i consumatori, la costruzione della fiducia, il merchandising, lo sviluppo del prodotto, il marketing, il branding e le capacità di comunicazione per costruire una visione e una strategia di marchio di successo e raggiungere nuovi mercati.

Fragrances and Cosmetics Brand Management and Licensing

Tra Milano e Parigi il corso mira a ad acquisire un approccio business-oriented alle pratiche e ai processi del settore.

Marketing and Communication Management for Fragrances & Cosmetics

Il programma approfondisce la comunicazione e il content marketing per il settore delle fragranze e della bellezza, analizzando come aumentare l’attrattiva dei prodotti cosmetici in un contesto digitale e rispettoso dell’ambiente.

Olfactory Experience Management for the Luxury Industry.

Gli studenti si approcciano alle tecniche di marketing più innovative per raccontare la storia di un marchio e di un prodotto.

Product Management for Fragrances and Cosmetics

Il corso approfondisce le competenze e le conoscenze necessarie per costruire una carriera di product management di successo nel settore dei profumi e della cosmesi di lusso, incontrando le esigenze dei futuri professionisti del mondo della bellezza.

Ammissione e iscrizione all’istituto Marangoni

Gli interessati a questo istituto possono ricevere una consulenza di orientamento compilando il form del website dell’istituto. L’ufficio di ammissione fornirà un supporto anche in fase di iscrizione. Per l’iscrizione è necessario essere in possesso di un diploma di secondo livello ed avere le certificazioni linguistiche richieste in base al corso di interesse.

In più in base sempre al corso scelto ci sarà un colloquio individuale tra candidato e docenti e/o un test scritto.