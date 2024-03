A letto presto per evitare lo stress. Un buon sonno è un antidoto formidabile ad ansia e pensieri

Se siete alla vigilia di un esame importante, tendete a tirar tardi sui libri nella speranza di imparare più nozioni possibili? Non è una buona idea, anzi, privandovi del sonno non fate che aumentare lo stress. Il miglior modo per combattere l’ansia sarebbe invece quello di andare a letto presto, almeno secondo quanto dicono Meredith Coles e Jacob Nota della Binghantom University (USA).

Stando agli esiti di uno studio condotto dai due ricercatori e pubblicato sulla rivista Cognitive Therapy and Research, i nottambuli sarebbero più soggetti ai cattivi pensieri, mentre coloro che vanno a letto presto, grazie ai benefici di un buon sonno, riuscirebbero a tenere sotto controllo i livelli di stress, l’ansia e le preoccupazioni.

L’importanza di un buon sonno

Per affrontare serenamente gli esami o la discussione della tesi, eventi che inevitabilmente mettono sotto stress, forse sarebbe meglio cambiare atteggiamento e rinunciare a fare le ore piccole, preferendo invece andare a letto presto. La ricerca, infatti, sembra dimostrare che dormire senza interruzioni, infilandosi sotto le coperte in ore non troppo tarde ha il vantaggio di aiutare a coltivare i pensieri positivi. Questo perché a contare non sarebbe tanto quanto a lungo si dorme, ma in quali orari.

Secondo i ricercatori della Binghantom University le ore di sonno non sono tutte uguali. Quelle più benefiche sarebbero le prime ore della notte, le quali varrebbero il doppio delle altre. Per questo conviene andare a letto presto, in modo da poterne godere pienamente. Chi vi rinuncia preferendo fare tardi la sera perde questa opportunità ed è più soggetto al pessimismo, oltre ad avere maggiori livelli di stress.

Lo studio ha evidenziato che la popolazione mondiale si divide essenzialmente in due categorie: i mattinieri e i nottambuli. Tra i due gruppi, sono gli appartenenti al primo a vivere meglio, mentre sfrotunatamente troppo spesso gli studenti fanno parte del secondo. Alla luce di queste evidenze, però, potrebbe valere la pena di cambiare le proprie abitudini.

Quanto bisognerebbe dormire?

Per la maggior parte delle persone è sufficiente dormire 7/ 8 ore per notte, alcune necessitano fino a 10 ore e per altre sono sufficienti 5 o 6 ore di sonno per star bene e non avere sensazione di sonnolenza, stanchezza e debolezza durante il giorno.

Il sonno è un elemento importante per la salute mentale e fisica e purtroppo troppo spesso lo sottovalutiamo.