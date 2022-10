La laurea in Scienze statistiche non è tra le più gettonate, ma è una di quelle che offrono le migliori prospettive occupazionali. In un contesto nel quale è sempre più rilevante il ruolo dei big data e della loro analisi, gli statistici sono divenuti figure professionali preziose e ricercate in vari settori.

Si tratta, tuttavia, di un percorso abbastanza impegnativo, che richiede una propensione per le discipline quantitative e molta dedizione nello studio. Quindi, è consigliato solo a chi ha una oggettiva predisposizione per la matematica ed è attratto da un futuro alle prese con numeri, percentuali, medie e campioni.

Con la laurea in Scienze statistiche si può trovare collocazione professionale in un numero crescente di settori. Sono sempre meno, infatti, quelli nei quali si può prescindere dell’analisi di grandi volumi di dati.

Pertanto, oltre alle tradizionali carriere nell’ambito della ricerca economica e sociale o in quello assicurativo, le opportunità lavorative per i laureati sono varie e in costante aumento. E includono anche contesti inaspettati, come quello informatico e quello dell’analisi della gestione aziendale.

Laurea in Scienze statistiche: le tipologie di corsi

La laurea in Scienze statistiche di primo livello può essere conseguita iscrivendosi a uno dei percorsi di studi triennali afferenti alla classe di Statistica (L-41).

Gli atenei che includono questi corsi nella propria offerta formativa sono numerosi e distribuiti su tutto il territorio nazionale. L’accesso è libero nella maggior parte dei casi, con alcune eccezioni. Un gruppo ristretto di università, infatti, prevede il numero chiuso e il superamento di un test d’ammissione per l’immatricolazione.

Dopo aver concluso il percorso triennale, chi desiderasse proseguire il percorso accademico potrà optare per uno dei corsi di laurea magistrale afferenti alla classe di Scienze statistiche (LM-82) o a quella di Scienze statistiche, attuariali e finanziarie (LM-83).

I corsi della classe di laurea in Scienze statistiche (LM-82) si differenziano da quelli della classe LM-83 per una minore specializzazione settoriale. Quelli della classe di Scienze statistiche, attuariali e finanziarie (LM-83), infatti, si concentrano prevalentemente sulla statistica attuariale e finanziaria.

Laurea in Scienze statistiche: cosa si studia

I piani didattici dei corsi di laurea in Scienze statistiche hanno come fondamento materie dell’ambito statistico-matematico e informatico come:

Informatica;

Sistemi di elaborazione delle informazioni;

Algebra;

Geometria;

Analisi matematica;

Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie;

Probabilità e statistica matematica;

Statistica;

Statistica economica;

Demografia;

Statistica sociale.

Inoltre, riservano uno spazio rilevante a discipline del ramo economico‐aziendale come Economia politica, Econometria, Economia aziendale ed Economia e gestione delle imprese.

I percorsi didattici prevedono anche esami dell’area sociologica e psicologica, tra cui Psicologia sociale, Sociologia generale, Sociologia dei processi economici e del lavoro, Sociologia dell’ambiente e del territorio.

Si studiano poi discipline di ambito bio‐sperimentale quali Psicometria, Statistica medica, Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica.

I piani di studio dei corsi di laurea della classe di Scienze statistiche, attuariali e finanziarie (LM-83) prevedono un ulteriore approfondimento delle discipline economiche. Tra gli esami inclusi in questi percorsi ci possono essere pure Politica economica, Scienza delle finanze, Economia applicata, Finanza aziendale ed Economia degli intermediari finanziari.

In aggiunta, ci si sofferma anche sullo studio di materie dell’area giuridica come Diritto commerciale, Diritto dell’economia, Diritto del lavoro, Diritto amministrativo, Diritto tributario, Diritto internazionale e Diritto dell’Unione europea.

La formazione degli studenti comprende, inoltre, l’acquisizione di un adeguato livello di competenze di lingua inglese e lo svolgimento di un periodo di tirocinio o stage.

Gli sbocchi professionali

Con una laurea in Scienze statistiche si può trovare occupazione in numerosi settori.

I laureati triennali potranno lavorare come esperti di statistica con funzioni di media responsabilità nel settore bancario, finanziario e assicurativo. Inoltre, potranno occuparsi di ricerche e analisi di mercato e di consulenza aziendale nell’ambito dell’analisi di gestione.

Nell’ambito della Pubblica amministrazione potranno trovare impiego all’interno di uffici studi che si occupano di ricerca sociale, economica e/o demografica. Mentre nel settore sanitario potranno svolgere funzioni di ricerca epidemiologica.

Negli stessi settori si potrà lavorare anche con la laurea in Scienze statistiche di secondo livello. In questo caso, ovviamente, le responsabilità aumenteranno in linea con le maggiori competenze possedute.

I laureati magistrali della classe LM-82 potranno trovare impiego anche in ambito informatico, presso società di gestione di sistemi informativi. Potranno altresì essere assunti da centri studi e istituti di ricerca pubblici e privati, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali.

Gli sbocchi professionali naturali per i laureati della classe LM-83 riguardano principalmente il settore della finanza e quello delle assicurazioni. In particolare, si potrà trovare impiego presso compagnie di assicurazione, società di intermediazione mobiliare e società di gestione del risparmio.

Altri possibili contesti lavorativi sono le istituzioni operanti nel campo della finanza e della previdenza e gli enti che si occupano di vigilanza finanziaria e assicurativa.

Sia con la laurea di primo livello che con quelle di secondo livello delle classi LM-82 e LM-83 è possibile sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di attuario. I laureati triennali che supereranno la prova potranno iscriversi alla sezione B dell’albo dell’Ordine Nazionale degli Attuari con la qualifica di Attuario junior. Quelli magistrali, invece, potranno accedere alla sezione A del medesimo albo.

