Molti atenei ormai hanno nella propria offerta formativa corsi di laurea in inglese. In questi percorsi la didattica si svolge interamente in lingua straniera, ma questa non è la sola caratteristica che li differenzia dagli altri percorsi di studio.

Quando si valutano le varie opzioni per scegliere a quale percorso di studi immatricolarsi, possono sorgere alcuni dubbi rispetto a questa tipologia di lauree.

In questo articolo analizzeremo le peculiarità dei corsi con didattica in inglese per fugare ogni dubbio in merito.

In particolare, nei paragrafi a seguire spiegheremo i seguenti punti:

Da quando sono attivi i corsi di laurea in inglese?

Quali sono i corsi di laurea in inglese?

Che titolo conferiscono questi corsi?

Come si accede ai corsi di laurea in inglese?

Tra le novità che hanno rivoluzionato il mondo dell’università nel terzo millennio c’è stato anche l’avvento dei corsi di laurea in inglese. L’apripista è stata l’Università Bocconi, che già nel 2001 ha lanciato i primi percorsi con lezioni ed esami svolti interamente in inglese.

Negli anni successivi sempre più atenei hanno seguito l’esempio, di conseguenza l’offerta si è allargata enormemente. Al punto che ormai quasi tutte le università hanno almeno un corso di laurea di questo tipo. E alcune, come il Politecnico di Milano, hanno adottato la didattica in inglese per tutti i corsi di laurea magistrale.

La scelta di offrire l’opportunità di prendere la laurea in inglese è dettata da una volontà di internazionalizzazione del profilo dei laureati e di attrazione degli studenti stranieri. I corsi con didattica interamente in inglese, peraltro, sono una realtà importante in moltissimi paesi non anglofoni d’Europa e del mondo.

Quali sono i corsi di laurea in inglese?

Sono molti gli indirizzi di studio per i quali è possibile frequentare corsi di laurea con didattica in inglese.

Le aree disciplinari in cui ricade la maggior parte dell’offerta di questo tipo sono quella economico-statistica e quella tecnico-ingegneristica. Ma sono numerosi anche i corsi dell’area scientifica, di quella sociale e di quella umanistica. Sono un po’ più rari, invece, quelli dell’area giuridica.

Inoltre, tra i corsi di laurea in inglese ci sono pure quello di Medicina e chirurgia e quello di Odontoiatria e protesi dentaria.

Generalmente, la scelta di proporre la didattica interamente in inglese riguarda soprattutto i corsi di laurea magistrale. Non mancano, però, i percorsi di studio di primo livello con la medesima impostazione.

Che titolo conferiscono questi corsi?

I corsi di laurea in inglese conferiscono lo stesso titolo che si ottiene al termine di un percorso di studi di pari livello con didattica in italiano.

Per cui, al termine di un corso di laurea di primo livello si diventerà dottore e al completamento di un percorso magistrale biennale o a ciclo unico si acquisirà la qualifica accademica di dottore magistrale.

Nei casi in cui i percorsi di studio con didattica in inglese siano attivati in collaborazione con atenei internazionali, ai laureati può essere rilasciato un double degree (doppio titolo), un multiple degree (titolo multiplo) o un joint degree (titolo congiunto).

Il double e il multiple degree prevedono che al laureato siano conferiti il titolo italiano e i titoli accademici corrispondenti rilasciati dalle università internazionali partecipanti all’organizzazione del percorso di studi.

Il joint degree, invece, è un unico titolo accademico rilasciato congiuntamente dall’ateneo italiano di appartenenza insieme a tutte le università estere che hanno promosso il percorso di studi congiunto.

Esistono corsi di laurea che consentono di acquisire double, multiple e joint degree con didattica prevalentemente in italiano oppure del tutto o parzialmente in lingue differenti dall’inglese.

Come si accede ai corsi di laurea in inglese?

L’accesso ai corsi di laurea in inglese è solitamente regolato dal numero chiuso.

Per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese, per cui vige il numero programmato a livello nazionale, la selezione avviene mediante il test IMAT (acronimo che sta per International Medical Admission Test).

Il test d’ammissione si svolge una volta all’anno, in contemporanea negli atenei italiani che propongono questi corsi e in varie sedi sparse in tutto il mondo.

Per gli altri corsi l’accesso è regolato a livello locale e i criteri di selezione delle matricole possono essere vari.

Solitamente si deve superare un test d’ammissione interamente o parzialmente in inglese, finalizzato alla verifica del possesso del livello di competenze disciplinari e linguistiche necessarie. In alcuni casi possono essere richieste anche certificazioni linguistiche o può essere valutato il curriculum scolastico/accademico degli aspiranti.

