Se avete imparato a usare il computer ancor prima di imparare a leggere e scrivere e il coding non vi spaventa, la laurea in Informatica può essere quella giusta per voi.

Ed è anche una scelta vincente per il proprio futuro professionale.

Oggi, infatti, app e software sono sempre più imprescindibili per compiere un numero crescente di attività, comprese quelle quotidiane. Ciò rende la laurea in Informatica è una delle più richieste nel mercato del lavoro e anche una tra quelle che offrono le migliori prospettive in termini di carriera e guadagno.

Lo studente ideale di questo tipo di corsi ha una predisposizione per le materie scientifiche. Ma questo da solo non è sufficiente. Occorrono soprattutto creatività, spiccate capacità di analisi e di risoluzione dei problemi e un’attitudine alla ideazione e progettazione di sistemi complessi.

Laurea in Informatica: le tipologie di corsi

Per ottenere una laurea in Informatica dopo il diploma ci si potrà iscrivere a uno dei percorsi di studi triennali della classe di Scienze e tecnologie informatiche (L-31).

L’offerta formativa italiana comprende corsi di primo livello dedicati all’informatica in generale e altri focalizzati su specifici settori e/o applicazioni della stessa. Le università che propongono queste lauree sono numerose e distribuite un po’ in ogni regione.

L’accesso ai corsi è in molti casi a numero chiuso e richiede il superamento di un test d’ammissione.

Dopo aver concluso il ciclo triennale, chi desiderasse proseguire l’itinerario accademico potrà optare per uno dei corsi di laurea magistrale afferenti alla classe di Informatica (LM-18). Questa è la classe di laurea in Informatica che consente di approfondire in modo trasversale i principali aspetti della materia e rappresenta il percorso di secondo livello più tradizionale.

Oppure si potrà scegliere uno dei corsi della classe di Sicurezza informatica (LM-66). Queste proposte si concentrano più specificamente sulle tematiche della protezione delle infrastrutture informatiche, dei dati e degli archivi digitali e del contrasto alla pirateria informatica.

In alternativa, ci si può iscrivere anche a uno dei percorsi di secondo livello appartenenti alla classe di Tecniche e metodi per la società dell’informazione (LM-91) o alla nuova classe di Data Science (LM-Data). Le lauree di queste classi si focalizzano principalmente sulla gestione, il trattamento, l’analisi e l’utilizzo dei big data.

Una cospicua parte dei percorsi magistrali ha una didattica erogata del tutto o in parte in lingua inglese.

Laurea in Informatica: cosa si studia

Nei piani di studio dei corsi di laurea in Informatica occupano una posizione fondamentale le discipline del settore matematico-statistico, come:

Algebra;

Analisi matematica;

Geometria;

Probabilità e statistica matematica;

Logica matematica;

Analisi numerica;

Ricerca operativa.

Tra le materie scientifiche di base si approfondisce anche la fisica. Sono, infatti, previsti esami relativi ai settori scientifico-disciplinari di: Fisica sperimentale; Fisica teorica, modelli e metodi matematici; Fisica della materia.

Per quanto riguarda gli insegnamenti dell’area informatica, si affrontano esami appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di Informatica e Sistemi di elaborazione delle informazioni. Questi esami sono relativi ai linguaggi di programmazioni, gli algoritmi, l’architettura delle reti e degli elaboratori, le strutture dei dati, l’ingegneria dei software, ecc.

I corsi di laurea magistrale della classe LM-66 approfondiscono ulteriormente gli aspetti relativi alla cyber sicurezza e alle telecomunicazioni. Al contempo prevedono esami di ambito economico e giuridico concernenti, ad esempio, il diritto privato e l’organizzazione aziendale.

I percorsi delle classi LM-91 e LM-Data, invece, si soffermano sul machine learning e l’intelligenza artificiale prevedendo insegnamenti dedicati. In relazione a questi argomenti si affrontano pure materie psicologiche e/o filosofiche. Ciò permette agli studenti di esaminare i rapporti tra neuroscienze e intelligenza artificiale e le implicazioni anche sul piano etico del machine learning.

Nei percorsi la cui didattica non si svolge in inglese sono previste attività didattiche finalizzate all’acquisizione di competenze adeguate in tale lingua.

Il percorso accademico alterna lezioni frontali, laboratori ed esercitazioni e culmina con un periodo di stage o tirocinio professionalizzante.

Gli sbocchi professionali

La laurea in Informatica di primo livello e quella della classe LM-18 hanno come sbocco lavorativo l’inserimento nell’ambito di imprese e società che si occupano di progettazione, organizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informatici e reti.

Inoltre, è possibile essere assunti da aziende, enti locali, pubbliche amministrazioni e organizzazioni che utilizzano sistemi informatici complessi. Le mansioni dei laureati riguarderanno la progettazione e l’implementazione di tali sistemi, nonché l’assistenza agli utilizzatori degli stessi e/o la loro formazione.

I laureati della classe LM-66 si occuperanno di sicurezza delle infrastrutture e dei sistemi informatici, della protezione e del trattamento di dati sensibili. Potranno lavorare come dipendenti o come consulenti esterni per imprese, aziende di servizi, enti della pubblici, ecc.

Con una laurea in Informatica della classe LM-91 o di quella LM-Data si può essere assunti nella Pubblica amministrazione o presso aziende private. I ruoli che i laureati potranno ricoprire sono principalmente quelli di data analyst, data scientist e data manager.

Inoltre, potranno inserirsi nel contesto di enti e istituti pubblici e privati che si occupano di ricerca in ambito scientifico, biologico o sanitario come figure tecniche di supporto per l’analisi e il trattamento dei dati.

Clicca qui per scoprire quali sono le università italiane che offrono il corso di laurea in Informatica