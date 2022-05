Laurea in Agraria

Per chi vuole studiare agraria è importante capire com’è fatto il percorso di studi e dove e cosa si studia in questa materia. Le università di agraria in Italia funzionano tutte secondo il sistema 3+2. Dopo i primi tre anni di laurea di primo livello viene rilasciato il titolo di laurea e dopo i successivi due anni si ottiene la laurea magistrale.

Le classi dei corsi di studio che descrivono il percorso di studi in agraria sono la L-25 e la Lm-69. L’obiettivo del corso in Agraria è quello di fornire una preparazione adeguata relativa alle discipline di base e caratterizzanti ma anche quello di formare una figura professionale capace di inserirsi più velocemente nel mondo del lavoro,. Il corso inoltre offre anche percorsi disciplinari legati alla pianificazione del territorio, alla tutela dell’ambiente, della flora e della fauna oltre che la progettazione e gestione di aree verdi e parchi.

Il Corso di studi in Agraria viene offerto da 59 Università:

PALERMO Università degli Studi di Palermo

CORSO DI LAUREA IN AGRO-INGEGNERIA

PALERMO Università degli Studi di Palermo

CORSO DI LAUREA IN AGROTECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO

MILANO Università degli Studi di Milano

CORSO DI LAUREA IN DIFESA DEL SUOLO E MANUTENZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEL TERRITORIO

TORINO Università degli Studi di Torino

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MARKETING NEL SISTEMA AGRO-INDUSTRIALE

BOLOGNA Università degli Studi di Bologna

CORSO DI LAUREA IN GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA IN AGRICOLTURA

POTENZA Università degli Studi della Basilicata

CORSO DI LAUREA IN PAESAGGIO, PARCHI E GIARDINI

PADOVA Università degli Studi di Padova

CORSO DI LAUREA IN PRODUZIONE E PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRARIE

SASSARI Università degli Studi di Sassari

CORSO DI LAUREA IN PRODUZIONI AGRARIE

TORINO Università degli Studi di Torino

CORSO DI LAUREA IN PRODUZIONI AGRARIA IN AMBIENTE MEDITERRANEO

REGGIO CALABRIA Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

CORSO DI LAUREA IN PRODUZIONI VEGETALI

CORSO DI LAUREA IN PROTEZIONE DELLE PIANTE

MILANO Università degli Studi di Milano

CORSO DI LAUREA IN PROTEZIONE DELLE PIANTE E DEI PRODOTTI VEGETALI

BOLOGNA Università degli Studi di Bologna

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AGRARIE

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AGRARIE E AGROAMBIENTALE

BOLZANO Libera Università di Bolzano

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AGRARIE ED AMBIENTALI

PERUGIA Università degli Studi di Perugia

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEI CONSUMI ALIMENTARI E DELLA RISTORAZIONE

BOLOGNA Università degli Studi di Bologna

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE AGRO-FORESTALE

BOLOGNA Università degli Studi di Bologna

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E CULTURA DELLA GASTRONOMIA E DELLA RISTORAZIONE

PADOVA Università degli Studi di Padova

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E AMBIENTALI

VITERBO Università degli Studi della Tuscia

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA RISTORAZIONE

PARMA Università degli Studi di Parma

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA

MILANO Università degli Studi di Milano

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI E AMBIENTALI

SASSARI Università degli Studi di Sassari

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE DELLE FORESTE E DELLA NATURA

VITERBO Università degli Studi della Tuscia

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE VITICOLE ED ENOLOGICHE

PADOVA Università degli Studi di Padova

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI

POTENZA Università degli Studi della Basilicata

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE VIVAISTICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL VERDE

FIRENZE Università degli Studi di Firenze

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE ZOOTECNICHE

SASSARI Università degli Studi di Sassari

CORSO DI LAUREA IN TECNOLOGIE AGRARIE

CORSO DI LAUREA IN TECNOLOGIE ALIMENTARI

CORSO DI LAUREA IN TECNOLOGIE DEL LEGNO

FIRENZE Università degli Studi di Firenze

CORSO DI LAUREA IN TECNOLOGIE DELLA TRASFORMAZIONE E QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

BARI Università degli Studi di Bari

CORSO DI LAUREA IN TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI VEGETALI

BOLOGNA Università degli Studi di Bologna

CORSO DI LAUREA IN TECNOLOGIE E INDUSTRIE DEL LEGNO

PADOVA Università degli Studi di Padova

CORSO DI LAUREA IN TECNOLOGIE FITOSANITARIE

BARI Università degli Studi di Bari

CORSO DI LAUREA IN TECNOLOGIE FORESTALI ED AMBIENTALI

PADOVA Università degli Studi di Padova

CORSO DI LAUREA IN TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO AGROFORESTALE

BARI Università degli Studi di Bari

CORSO DI LAUREA IN VALORIZZAZIONE E TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO MONTANO

MILANO Università degli Studi di Milano

CORSO DI LAUREA IN VERDE ORNAMENTALE E TUTELA DEL PAESAGGIO

BOLOGNA Università degli Studi di Bologna

CORSO DI LAUREA IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA