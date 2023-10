Accademia di Arte drammatica “Silvio D’Amico”

L’Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico” ha sede a Roma ed è un istituto universitario di alta formazione artistica, musicale e coreutica per la formazione di attori e registi di teatro.

L’Accademia fu fondata nel 1936 dal critico d’arte teatrale Silvio D’Amico.

Ad oggi la scuola è un ente statale che rientra nell’insieme di istituzioni che costituiscono la rete dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), predisposta dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR), e fa parte del sistema dell’Istruzione Superiore non universitaria. I percorsi formativi proposti dall’Accademia sono analoghi a quelli universitari con corsi triennali e magistrali.

Al termine dei corsi vengono rilasciati rispettivamente il Diploma di primo e di secondo livello, equiparati a tutti gli effetti alle corrispettive lauree universitarie.

I corsi dell’Accademia di Arte drammatica

L’Accademia drammatica fondata da Silvio D’Amico rispecchia la concezione del padre fondatore di rinnovare l’immagine teatrale. Lo stile è moderno basato sull’armonica relazione di tutti gli elementi che contribuiscono a formare uno spettacolo. Si caratterizza per la regia sempre alla ricerca della contemporaneità e all’avanguardia sempre pronta a raccontare nuove espressioni diverse.

L’accademia vanta la partecipazione di numerosi attori di successo come: Anna Magnani, Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Monica Vitti, Sergio Castellitto, Margaret Mazzantini, e tanti altri.

I corsi proposti si basano sulla Recitazione e hanno una durata di 3 anni. Per essere ammessi in accademia è necessario superare un corso di ammissione a numero chiuso disciplinato da apposito bando di concorso.

Il corso di Recitazione ha l’obbligo di frequenza a tutte le materie e l’obbligo di partecipazione a tutte le attività formative, di ricerca e di spettacolo programmate.

Al termine del corso di studi, gli studenti conseguiranno il Diploma Accademico di I livello in Recitazione, equipollente ad un Laurea di primo livello della classe L-3 (Laurea triennale in Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda).

Spettacoli

Non solo teoria ma anche prove in scena e veri e propri spettacoli. Gli studenti saranno impegnati in esperienze artistiche, con attori di rilievo e maestri della recitazione e della Regia.

Saranno inoltre, impegnati duranti gli anni di corso a delle esercitazioni sul palco che poi saranno dei veri spettacoli nei teatri più importanti di Roma.

Per gli allievi più meritevoli c’è la possibilità di ottenere una borsa di studio grazie ai numerosi premi messi in palio annualmente.