L’Accademia Mediterranea di Reggio Calabria

L’ Accademia Mediterranea si trova a Reggio Calabria in Via Tommaso Campanella e si prefigge la finalità di assistenza e supporto ad Enti, Aziende e Pubbliche Amministrazioni soprattutto e attraverso la preparazione culturale e professionale, la formazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.

L’obiettivo dell’Accademia è quello della creazione e implementazione di un grande network con il mondo universitario, del lavoro, dell’imprenditoria e delle arti e professioni.

L’obiettivo dell’Accademia è quello di formare la classe dirigente del futuro, capace di lavorare nel mondo globalizzato.

I corsi dell’Accademia Mediterranea

Le attività riguardano principalmente la preparazione post-lauream che ha l’obiettivo di formare dirigenti nei vari settori di competenza e figure professionali ricercate nel mondo del lavoro. Tra i corsi offerti ci sono anche i Master Executive che costituiscono percorsi dedicati a chi è già attivo sul mercato del lavoro e desiderano accrescere le loro competenze.

Tra i corsi troviamo:

Inglese per la pubblica amministrazione

Il corso si pone l’obiettivo di aumentare sensibilmente il livello di competenza linguistica dei partecipanti mettendoli in grado di operare in modo adeguato all’interno di contesti nazionali ed internazionali nell’ambito dei quali è necessario relazionarsi con partners di lingua straniera parlando in pubblico, realizzando delle presentazioni, negoziando provvedimenti, gestendo trattative, coordinando la realizzazione di eventi e intrattenendo rapporti telefonici, epistolari o via web.

Trasparenza, anticorruzione e accountability nella P.a

Il corso si propone di approfondire le nuove disposizioni in materia di prevenzione alla corruzione, obbligo alla trasparenza e pratiche di pubblicità nelle PA. Per gli enti pubblici soggetti alla normativa si tratta di novità utili anche in termini di accountability, che riguardano cioè tutte quelle attività di “rendicontazione” verso la collettività cui ogni pubblica amministrazione dovrebbe essere naturalmente vocata, visto il ruolo che riveste sin dalla propria fondazione. Rendicontazione che riguarda tutti i piani del proprio operato: dalle scelte effettuate alle azioni intraprese, dalle linee politiche e strategiche alla base di tali attività alle relative decisioni operative.

Cyber security e Ciber Intelligenze, sicurezza economico finanziaria e sfide cibernetiche

Il corso specialistico in Cyber Security nasce dall’esigenza di rispondere in modo sempre più strutturato alla necessità di protezione e governo della sicurezza informatica, pertanto approfondisce gli aspetti tecnici, legali, gestionali legati alla sicurezza e alla privacy.

Incentivazione e valutazione della performance nella P.A

I sistemi di valutazione della performance, introdotti nella Pubblica Amministrazione alla fine degli anni novanta, hanno lo scopo di proseguire l’azione di crescita dell’efficienza e dell’efficacia delle amministrazioni e di orientamento al risultato dei dipendenti già iniziato con la contrattazione dei premi collettivi di produttività nella prima metà degli anni novanta.

Creazione e Gestione di Siti Web per la Pubblica Amministrazione

Con l’evoluzione del contesto tecnologico e normativo, sia nazionale che europeo, si è reso, infatti, necessario procedere a un adeguamento della metodologia e degli strumenti indicati nelle “Linee guida per i siti web delle PA”, previste dall’art. 4 della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione 26 novembre 2009, n. 8, che le nuove Linee guida, emesse ai sensi dell’art. 71 del CAD e della Determinazione AGID n. 160 del 2018, annullano e sostituiscono.