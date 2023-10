Nasce come Istituto Superiore per il Restauro “Leone Leoni” da un progetto di Domenico Discacciati, quella che poi sarebbe diventata l’Accademia di Belle Arti Aldo Galli. Nacque dall’intuizione del suo primo e omonimo direttore, Aldo Galli, emblematico rappresentante dell’astrattismo comasco e cultore eclettico dell’arte in tutte le sue forme espressive. Dopo la morte dell’artista, dal 1989, l’Istituzione venne trasferita nell’attuale sede di via Petrarca; l’anno successivo ottiene il riconoscimento dal Ministero come Accademia di Belle Arti e viene intitolata ad Aldo Galli, a ricordo dell’artista e direttore scomparso.

La specialità della scuola è il restauro e questa è rimasta la sua principale vocazione che le ha fatto ottenere l’accreditamento come scuola di eccellenza nell’ambito della conservazione dei beni culturali, grazie all’attivazione del diploma a ciclo unico di restauro.

Dal 2010 l’Accademia Aldo Galli fa parte del network IED – Istituto Europeo di Design su impulso del suo fondatore Francesco Morelli. Oggi l’Accademia di Belle Arti ospita studenti italiani e stranieri nella sede storica di Via Petrarca a Como.

Corsi dell’Accademia di Belle Arti Aldo Galli

I corsi dell’Accademia sono vari, dai corsi di preparazione ai corsi estivi, per ciascun corso ci sono dei requisiti e procedure di ammissione.

Nel dettaglio:

Academic Foundation Year – Italian Creativity & Design

Il corso di formazione interdisciplinare per tutti gli studenti che desiderano approfondire il loro talento creativo e acquisire le competenze per entrare nelle migliori Accademie e Università Italiane.

Master

I master proposti sono 2 e sono destinati ai laureati in ambito artistico e culturale:

Textile Design – Product Research Sustainability

Professione Registrar

Formazione continuativa

Tra i corsi di formazione continua troviamo la proposta di 6 corsi:

Atelier di Pittura

Comunicare l’arte

Restauro del Legno

Arte e Social Media- Online

Grafica

Art Gallery Management

Diplomi Triennali

Dalla durata di 3 anni i corsi si svolgono in presenza:

Fashion e Textile Design

Pittura e Linguaggi Visivi

Product Design

Diploma quinquennale

Il corso della durata di 5 anni è di Restauro ed è un percorso destinato a chi ha la passione per l’arte e per i beni culturali.

Dal primo anno è possibile scegliere tra due percorsi di specializzazione: