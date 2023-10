LABA. Libera accademia di belle arti di Brescia

La Libera accademia di belle arti di Brescia, LABA, è un’accademia nata a Brescia nel 1999. L’Accademia è inserita nel comparto universitario come Istituto di Alta Formazione Artistica e rilascia diplomi riconosciuti dal Ministero dell’Università della Ricerca.

Il compito promosso da LABA è quello di formare professionisti di domani che abbiano le qualità di progettazione e di design. Gli allievi grazie alle collaborazioni con i docenti possono sviluppare al meglio il talento e la creatività, attraverso esperienze stimolanti, culturalmente e professionalmente.

Corsi di studio da LABA

L’Accademia ha due sedi: una a Brescia e un’altra a Rovereto in Trentino. Il percorso formativo dell’Accademia LABA è strutturato sulla formula del 3+2, che offre la possibilità di conseguire, dopo tre anni di frequenza ai corsi, un Diploma di Primo Livello equipollente alla Laurea Breve. Il biennio successivo di specializzazione consente di conseguire un Diploma di Secondo Livello equipollente alla Laurea.

Diploma di Primo Livello

Tra i corsi proposti:

Design

Fashion design

Pittura

Progettazione degli interni e delle decorazioni

Fotografia

Graphic design e multimedia

Scenografia: arti drammatiche e performative

Scenografia: cinema e audiovisivo

Diploma di Secondo Livello

I corsi biennali:

Cinema e audiovisivo

Interior & green design

Digital design & communication

Pittura

Fotografia

Industrial & Research design

Borse di studio di LABA. Libera accademia di belle arti

Le borse di studio garantiscono il Diritto allo Studio Universitario (DSU), promuovendo la possibilità di proseguire gli studi fino ai livelli più alti presso l’Università o l’Istituzione di Alta Formazione Artistica, Coreutica e Musicale (AFAM). Le Borse di studio e le rispettive integrazioni sono erogate dalle Regioni e offrono agli studenti capaci e meritevoli un sostegno economico per affrontare il percorso di studio. Gli incrementi degli importi di borsa di studio per l’a.a. 2023-2024 vengono assegnati grazie al finanziamento dell’Unione Europea – NextGenerationEU, nell’ambito del PNRR. Clicca qui per conoscere il bando!