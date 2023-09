IED l’istituto di moda internazionale

Lo IED è il più grande Network di Alta Formazione in ambito creativo ad aver mantenuto dal 1966 uno sguardo globale e culturale profondamente italiana.

Il gruppo dello IED è internazionale con le sue 11 sedi in 3 Paesi: Italia, Spagna e Brasile. La sua visione si caratterizza per la volontà di non disperdere la cultura italiana e anzi fornirle il giusto merito e riconoscimento.

L’istituto si interroga inoltre sul ruolo che il design svolge e abbraccia la complessità del mondo contemporaneo, su quali siano le possibili connessioni e come sia possibile crearne delle nuove.

“La sfida del design di oggi è quella di pianificare le interazioni tra sistemi complessi e connettere competenze apparentemente distanti per consentire uno sviluppo sociale, ecologico e tecnologico sostenibile” spiega lo IED.

I corsi

L’offerta formativa è vasta e variegata e comprende: corsi di preparazione, corsi triennali, corsi magistrali e post laurea. Per un totale di 348 corsi.

Troviamo i corsi Foundation: quei corsi che garantiscono una preparazione completa per entrare nelle migliori Università e Accademie italiane:

Academic Foundation Year – Italian Creativity & Design

ll corso di formazione interdisciplinare per tutti gli studenti che desiderano approfondire il loro talento creativo e acquisire le competenze per entrare nelle migliori Accademie e Università Italiane. In partenza nel Novembre 2023 presso l’Accademia Gallo Galli.

Fashion

In cui si insegnano agli studenti le competenze di base e di gestione per il mondo della moda, necessarie nei programmi universitari di Design della Moda e di Marketing e Comunicazione della Moda. Il corso si svolge a Barcellona in presenza.

Global Design

Il corso offre un’immersione nelle discipline del design del prodotto, degli interni, della moda, graphic design, pubblicità e marketing, e si focalizza sull’espressione della creatività e dello sviluppo di versatilità e flessibilità.

Diplomi triennali

I corsi di diploma triennale contribuiscono alla costruzione di competenze culturali e tecniche, con programmi legati alle esigenze del mondo lavorativo e delle professioni creative.

Troviamo i corsi di: Transdisciplinary Design, Exhibit Design, Interior Design, Fashion Film Direction, Brand Communication, Visual Arts for the Digital Age, Digital Communication Strategy, e altri.

Diplomi quadriennali

Sono in totale 18 i corsi con sedi a Bilbao, Barcellona e Madrid.

I corsi previsti sono di Graphic Design, interior Design, Transportation Design, Styling and Fashion Communication, Motion Graphics and Video.

Le sedi

Come già detto in precedenza, lo IED è un’istituto internazionale, con sedi italiane e all’estero.

In Italia è presenta a Milano, Torino, Cagliari, Firenze e Roma.

All’estero invece le sedi sono a : Bilbao, Madrid, Barcellona, San Paolo, Rio de Janeiro.